У Вінницькій міськлікарні №1 розгорнули 22 додаткових місця для пацієнтів з COVID-19

У Вінницькій міській клінічній лікарні №1, визначеній закладом госпітальної бази першої хвилі з лікування коронавірусу, розгорнули 22 додаткових ліжко-місця для пацієнтів з COVID- 19.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«Повідомляємо, що у Вінницькій міській клінічній лікарні №1 додатково розгорнуто 22 ліжка для хворих на коронавірус, всього ліжко-місць – 81. Наразі у медичному закладі зайнято 60 ліжок або 74,1% від загальної кількості», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, станом на 20 травня на Вінниччині в 9 опорних лікарнях першої хвилі розгорнуто 361 ліжко для лікування хворих на коронавірусну інфекцію. Наразі пацієнти з COVID-19 перебувають в стаціонарі 5-ти медустанов області - загалом 93 дорослих та 5 дітей з підтвердженим COVID-19. Відсоток зайнятих ліжок становить 27,1.

Окрім інфекційного відділення Вінницької МКЛ№1 пацієнти з коронавірусом лікуються у Вінницькій ЦКРЛ – 20 дорослих і 5 дітей, а також Жмеринській (10) і Тростянецькій (1) ЦРЛ, а також у Могилів-Подільській окружній лікарні інтенсивного лікування (2).

Станом на 20 травня в області зафіксовано 766 випадків COVID -19, з них - 430 у Вінниці. Налічується 328 активних випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Переважна більшість пацієнтів лікуються амбулаторно, позаяк за станом здоров'я не потребують госпіталізації.

Одужали від коронавірусу 425 осіб (за добу – 20 людей), або 56% від загальної кількості хворих. Зафіксовано 13 летальних випадків, з них 2 – за останню добу.

В Україні станом на 20 травня лабораторно підтверджено 19 230 випадків COVID-19, а добу виявлено 354 нові випадки.

Фото: vmkl1.vn.ua