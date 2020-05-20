Ректор вишу Харкова, затриманий на хабарі, заперечив свій контроль над благодійним фондом

Ректор Харківського національного аграрного університету ім. Докучаєва Олександр Ульянченко, про затримання якого на хабарі в 300 тис. грн заявили силовики минулого тижня, заявив, що не контролює благодійний фонд вишу, на рахунок якого перевів гроші підприємець начебто за право оренди приміщення.

Про це ректор написав на своїй сторінці у Facebook.

«За даними численних ЗМІ, дві квитанції, які під час обшуку були вилучені з мого особистого кабінету, свідчили про переведення на рахунок «підконтрольного» мені благодійного фонду значної суми коштів. Тут маю намір внести певні роз`яснення. По-перше, хочу наголосити, що мова йде про Благодійний фонд «Мій агроуніверситет», засновниками якого є сторонні особи, зокрема випускники університету... Тому я жодного відношення до управління фондом як окремою юридичною особою та контролю над ним як ректор – не маю і не можу мати згідно діючого законодавства», - заявив Ульянченко.

За його словами, підприємець, який перевів значні кошти на фонд, «2 останні роки незаконно експлуатував приміщення студентської їдальні, безпідставно використовуючи електроенергію та водопостачання університету». Про це, запевняє ректор, він неодноразово інформував компетентні органи та навіть вдавався до кардинальних заходів - відключення від електромереж, що було здійснено комісією із відповідним оформленням актів.

«По-третє, договори оренди державних університетів перебувають у юрисдикції Фонду держмайна України, а аж ніяк не ректора. Саме тому, цей «підприємець», який не мав відповідного договору оренди з державою, перевів кошти на благодійний фонд, а не на університетський рахунок», - заявив Ульянченко.

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За його словами, свого часу фонд створювався, аби зібрати кошти на відродження будиночків дослідного поля та будівництво навчально-презентаційного комплексу дослідного поля вишу. Однак, за весь час свого існування фонд зібрав всього понад 50 тис. грн, 12 з яких витратили на благодійне фінансування культурно-масових заходів, що підтверджено документально, заявляє ректор.

Також Ульянченко наголосив, що просить не ототожнювати провадження, пов`язане з ним як посадовцем, з колективом вишу.

Як повідомляв Укрінформ, 15 травня Управління комунікації Національної поліції України заявило, що поліцейські затримали ректора харківського вишу за вимагання та отримання 300 тисяч гривень хабаря від підприємця за надання згоди на оренду приміщень університету.

За даними слідства, ректор та проректор вимагали перерахувати вказану суму на рахунок підконтрольного їм благодійного фонду. Було проведено обшук в приміщенні університету, за результатами якого встановлено, що квитанцію про перерахування грошових коштів на рахунок благодійного фонду від приватного підприємця отримав особисто ректор.

Слідство ведеться за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Фото: npu.gov.ua