Президент робитиме висновки щодо роботи голів ОДА після закінчення пандемії

Президент робитиме висновки щодо роботи голів ОДА після закінчення пандемії

Укрінформ
Всі висновки щодо роботи голів обласних державних адміністрацій будуть зроблені після закінчення епідемії COVID-19.

На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції 20 травня, присвяченій року його роботи на посаді, повідомляє Укрінформ.

"Наприклад, я навіть не думав, що у нас такий сильний чернівецький губернатор. Там найскладніша ситуація через хворих. Найскладніша ситуація в усьому. А він - один з кращих. Тобто, ця інфекція нам показує, які "захворювання" в нас є у держапараті. І одразу після COVID-19 будуть рішення, рішучі кроки", - сказав Зеленський.

Читайте також: За місяць зможемо вийти з усіх етапів карантину – Зеленський

Він також підкреслив, що зараз не може міняти кадри в регіонах. "Зараз це не можна робити. Я не можу зараз звільнити когось з губернаторів, бо боюся, що там завалиться весь процес", – підкреслив глава держави.

Головою Чернівецької ОДА є Сергій Осачук.

Як повідомлялося, у Чернівецькій області найскладніша в Україні ситуація з захворюваністю на COVID-19. З початку епідемії там захворіли 2 796 осіб, це найбільший показник серед регіонів.

В Україні станом на 20 травня лабораторно підтверджено 19 230 випадків COVID-19, зокрема за добу виявлено 354 нові випадки. З початку епідемії одужало 5955 осіб, а померло 564.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-