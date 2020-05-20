Президент робитиме висновки щодо роботи голів ОДА після закінчення пандемії

Всі висновки щодо роботи голів обласних державних адміністрацій будуть зроблені після закінчення епідемії COVID-19.

На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції 20 травня, присвяченій року його роботи на посаді, повідомляє Укрінформ.

"Наприклад, я навіть не думав, що у нас такий сильний чернівецький губернатор. Там найскладніша ситуація через хворих. Найскладніша ситуація в усьому. А він - один з кращих. Тобто, ця інфекція нам показує, які "захворювання" в нас є у держапараті. І одразу після COVID-19 будуть рішення, рішучі кроки", - сказав Зеленський.

Він також підкреслив, що зараз не може міняти кадри в регіонах. "Зараз це не можна робити. Я не можу зараз звільнити когось з губернаторів, бо боюся, що там завалиться весь процес", – підкреслив глава держави.

Головою Чернівецької ОДА є Сергій Осачук.

Як повідомлялося, у Чернівецькій області найскладніша в Україні ситуація з захворюваністю на COVID-19. З початку епідемії там захворіли 2 796 осіб, це найбільший показник серед регіонів.

В Україні станом на 20 травня лабораторно підтверджено 19 230 випадків COVID-19, зокрема за добу виявлено 354 нові випадки. З початку епідемії одужало 5955 осіб, а померло 564.