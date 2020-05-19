Медикам Одещини передали ще 85 сучасних реанімобілів

Голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций передав сьогодні медпрацівникам лікарень восьми районів 85 автомобілів швидкої допомоги класу «В», укомплектованих сучасним обладнанням.

Це остання партія із замовлених торік на бюджетні кошти 130 автомобілів, повідомляє пресслужба ОДА у Facebook.

"Передав ключі від 85 автомобілів бригадам Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф. Тепер наш регіон повністю укомплектований сучасними автомобілями швидкої допомоги двох класів: 45 машин класу "С" із апаратами ШВЛ та 85 машин класу "В" із сучасним реанімаційним обладнанням", - зазначив очільник ОДА.

За його словами, автомобілі вже відправились до районних лікарень Одещини.

Куций поінформував, що за останню добу від коронавірусу одужала найбільша кількість жителів області - 17 осіб. Хоча діагноз підтвердився ще у 20 пацієнтів, в тому числі у 7 медпрацівників, обстежених як контактних осіб. Усього в області продовжують хворіти 784 особи.

Він додав, що на Одещині щодоби виконують майже 500 тестувань, аби запобігти подальшому поширенню хвороби.

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Станом на 19 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 876 випадків COVID-19. За добу - 260 нових випадків. З початку епідемії одужали 5632 особи, 548 - померли.

Фото: facebook/Максим Куций