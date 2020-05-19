Медикам Одещини передали ще 85 сучасних реанімобілів
Це остання партія із замовлених торік на бюджетні кошти 130 автомобілів, повідомляє пресслужба ОДА у Facebook.
"Передав ключі від 85 автомобілів бригадам Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф. Тепер наш регіон повністю укомплектований сучасними автомобілями швидкої допомоги двох класів: 45 машин класу "С" із апаратами ШВЛ та 85 машин класу "В" із сучасним реанімаційним обладнанням", - зазначив очільник ОДА.
За його словами, автомобілі вже відправились до районних лікарень Одещини.
Куций поінформував, що за останню добу від коронавірусу одужала найбільша кількість жителів області - 17 осіб. Хоча діагноз підтвердився ще у 20 пацієнтів, в тому числі у 7 медпрацівників, обстежених як контактних осіб. Усього в області продовжують хворіти 784 особи.
Він додав, що на Одещині щодоби виконують майже 500 тестувань, аби запобігти подальшому поширенню хвороби.
Станом на 19 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 876 випадків COVID-19. За добу - 260 нових випадків. З початку епідемії одужали 5632 особи, 548 - померли.
Фото: facebook/Максим Куций