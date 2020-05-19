Відкриття дитсадків й міжміських перевезень на Київщині - роз'яснення ОДА

Рішення про відновлення роботи закладів дошкільної освіти, готелів, громадського транспорту та міжміських перевезень у Київській області ухвалюватимуть у залежності від епідеміологічної ситуації в регіоні.

Про це на брифінгу поінформував т.в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нагадую, що до 22 травня в області - заборона на перебування в громадських місцях без засобів індивідуального захисту. Маємо адаптивний карантин, тобто рішення про відновлення роботи закладів дошкільної освіти, готелів, громадського транспорту та міжміських перевезень прийматимуть у залежності від епідеміологічної ситуації в регіоні та кількості випадків хворих на коронавірус", - сказав Володін.

Він зазначив, що на сьогодні у Київській області підтверджено 1245 випадків захворювання на коронавірус, з них у 107 дітей та 221 медичного працівника.

З них на стаціонарному лікуванні – 207 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 1038 осіб.

Одужали 212 людей, у тому числі 18 дітей. За час пандемії померли 29 людей.