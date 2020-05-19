На Сумщині від коронавірусу вилікувалися всі медики

На Сумщині від коронавірусу вилікувалися всі захворілі медики.

Про це у вівторок, 19 травня, під час брифінгу повідомив директор Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаражський.

«З початку епідемії на Сумщині зареєстровано коронавірусну хворобу у 10 медичних працівників. На сьогодні усі вони вилікувалися», - зазначив Збаражський.

За його словами, лише у двох медпрацівників інфікування пов’язано з місцем роботи, решта були контактними з хворими особами у побуті.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 19 травня у Сумській області 164 офіційно підтверджені випадки захворювання на COVID-19, з них 4 летальні (по два у Конотопському та Кролевецькому районах). 98 людей вилікувались.

Загалом в Україні 18 876 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 548 летальних, 5632 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 260 нових випадків.