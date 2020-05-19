СБУ викрила корупційну схему на Галицькій митниці

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“За версією слідства, працівники митниці систематично вимагали та отримували гроші від представників компаній імпортерів та експортерів. За винагороду вони гарантували не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення та не затягувати митні операції”, - йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби задокументували, що посадовці залучили до оборудки як посередників митних брокерів. Митні інспектори отримували неправомірну вигоду з кожної фури, яку оформлювали у їх зоні відповідальності.

У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ задокументували протиправну діяльність чотирьох інспекторів митниці. Вони здійснили понад 3 тисячі операцій з митного оформлення вантажів та транспортних засобів. За попередніми підрахунками, зловмисники встигли «заробити» більше ніж 3 мільйони гривень.

Правоохоронці затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одного з митників та брокера під час отримання хабаря за оформлення вантажу.

У ході санкціонованих обшуків за місцем роботи та проживання посадовців митниці вилучено документацію, яка доводить проведення оборудки, понад 27 тисяч доларів США та майже 3 тисячі євро, ймовірно отриманих від корупційної схеми.

Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Готується повідомлення затриманим про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Процесуальне рішення щодо інших фігурантів провадження буде прийматися після аналізу вилучених доказів.

Фото: ssu.gov.ua