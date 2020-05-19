В Одесі фірма-забудовник розселила у двох готелях мешканців будинку, який обвалився

Тридцять п'ять мешканців чотириповерхового будинку на Торговій вулиці проживатимуть у готелях «Вінтаж» та «Одеський дворик» за рахунок забудовника, доки не буде завершено експертизу причин часткового обвалу цього будинку, що стався 18 травня.

Ще 9 осіб відмовилися від пропозиції і проживатимуть у родичів чи друзів. Про це заявив 19 травня на позачерговому засіданні міськвиконкому мер Одеси Геннадій Труханов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Побувавши на місці часткового обвалу старого будинку, ми з'ясували, що поряд з ним розпочала будівельні роботи фірма-забудовник, яка купила земельну ділянку та будівлю колишньої міської лазні, і хоче реалізувати, згідно з проєктом, свої права на будівництво власної споруди. Експерти встановлять, чи правильно ведуться роботи, з урахуванням того, що самі ж будівельники помітили - сусідній старий будинок дав крен. Юристам теж належить встановити законність дій забудовника. А поки що його представники співпрацюють із владою, зокрема, забезпечили відселення 35 мешканців із 44-х, які тут проживали, до двох готелів міста", - зазначив Труханов.

За його словами, будівельні експерти, які розпочали роботу на вул. Торговій, 20, невдовзі встановлять причину обрушення. "Хоча й зараз нам уже ясно: старий житловий фонд Одеси перебуває у занедбаному, а подекуди в катастрофічному стані. Але в бюджеті міста поки нема стільки коштів, щоб відремонтувати старі будинки", - додав Туханов.

Водночас, акцентував міський голова, відповідним міським службам належить посилити контроль, щоб ніхто з мешканців старих будинків не реконструював і не розширював свої квартири за рахунок різних прибудов і балконів, заводячи важкі швелери, без погодження з фахівцями-експертами.

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Труханов також дав розпорядження керівникам профільних міських служб та юридичному департаменту здійснити інвентаризацію будівель старого житлового фонду міста і визначити з-поміж них ті, що перебувають у явно аварійному стані. Скласти список тих квартир, яким загрожують обвали, і розпочати відселяти мешканців. Вирішувати питання житла для цих людей належить за рахунок зміни взаємовідносин з великими компаніями-забудовниками, яким міськрада виділяє земельні ділянки під реалізацію їхніх проєктів.

Як повідомлялося, 18 травня в Одесі стався обвал частини житлового будинку, тривають роботи рятувальників ДСНС з розбору завалів, демонтажу стіни та покрівлі будівлі. Зазначається, що всього залучено 264 людей та 56 одиниць техніки, з них від ДСНС 106 чоловік особового складу та 23 одиниці техніки.

Фото: npu.gov.ua