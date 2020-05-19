Медичні заклади Житомирщини забезпечені лікарями лише на 77%

Житомирщина забезпечена лікарями лише на 77%

Про це під час брифінгу розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас дійсно недостатньо лікарського складу. Практично в області забезпеченість лікарями становить 77%. Середнім і молодшим медичним персоналом наші лікувальні заклади забезпечені на 100%», - зауважив Суслик.

За його словами, 50 медзакладів області, які надають спеціалізовану і високо спеціалізовану допомогу, підписали 281 договір із НСЗУ по всіх напрямках медичної допомоги. Суслик наголосив, що за якісними та кількісними параметрами меддопомога надаватиметься на такому ж рівні, як і раніше. Її об’ємів не планують зменшувати, а деякі напрямки збільшать.

«З приводу звільнення (медперсоналу – ред.), то є деякі заклади, які не потрапили у програму фінансування через НСЗУ, і для їх утримання немає медичної субвенції. Тому такі санаторні заклади, як протитуберкульозні, будуть реформовані в інші», - додав Суслик.