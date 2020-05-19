На Київщині - вже 1245 хворих на COVID-19

У Київській області підтвердили 1245 випадків захворювання на коронавірус, у тому числі у 107 дітей та 221 медичного працівника.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 19 травня 2020 року офіційно підтверджено 1245 випадків захворювання на коронавірус, із них у 107 дітей та 221 медичного працівника (дані за весь період)", - йдеться у повідомленні.

Лабораторно підтверджені випадки виявлено:

в Обухівському р-ні – 216 (м. Обухів -​ 97, смт Козин – 25, м. Українка -​ 36, с. Нещерів – 10, с. Таценки – 8, с. Романків - ​5, с. Красне-1​ – 7, с. Деремезне – 2, с. Григорівка – 4, с. Красна Слобідка – 3, с. Германівка – 3, с. Матяшівка – 8, с. Перше Травня​- 1, с. Халеп’я -1, с. Трипілля​ – 1, с. Жуківці – 3, с. Гусачівка – 1, с. Долина – 1);

у Києво-Святошинському р-ні – 355 (м. Вишневе – 167, с. С. Борщагівка – 39, с. Крюковщина – 25, м. Боярка – 21, с. П. Борщагівка – 29, с. Лісники – 5, с. Гатне -​6, с. Святопетрівське – 15, с.Новосілки – 1, с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 6, с..Шпитьки – 1, с. Тарасівка -​ 9, с. Чайки – 3, с. Нове – 1, с. Кременище – 1, с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 2, с. Ходосівка – 1, с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2, с. Віта Поштова – 2, с. Мироцьке – 2, с. Хотів - 4, с. Чабани – 2);

у Баришівському р-ні -10 (с. Недра -1; с. Дернівка – 1; с. Лехнівка – 5; с. Лукаші – 1; с. Волошинівка – 2)

7 – у Білоцерківському р-н (с. М. Вільшанка - 1, Фурси - 2, м. Узин –4);

у Бориспільському р-ні - 48 (с. Гора – 6, с. Гнідин – 7, с. Вороньків – 3, с. Проліски – 6, с.Ревне – 1, с. Головурів – 1, с. Кийлів – 1, с. Петропавлівське – 1, с. Вишеньки – 8, с. Городище – 2, с. Дударків -4, с. Лебедин – 1,с. Щасливе – 2, с. Глибоке – 4; с. Велика Олександрівка – 1);

у Броварському р-ні - 52 (11 – с. Зазим’я, 2 - с. Княжичі, 2 – смт Калита, 6 – с. Требухів, 1- с. Погреби, 14 – Велика Димерка, 1 – с. Гоголів, 3 – с. Красилівка, 2 – с. Бобрик, 5- с. Мокрець; 2 – c. Заворичі, 2 - с. Шевченкове, с. Залісся - 1; с. Красилівка – 3);

у Бородянському р-ні -10 (смт. Немішаєво - 2; с. Озірщина - 1, смт Клавдієво - 1; с. Загальці – 1; с. Здвижівка – 2; с. Бабинці - 1;с. Вабля - 1; с. Луб’янка –1);

у Васильківському р-ні - 34 (с. Рославичі - 3; с. Іванковичі - 1; с. Погреби -2; с. Данилівка -3; с. М. Салтанівка –1; с.Здорівка - 5; с. Глеваха – 8; с. Безп’ятне -3; c. Кожухівка – 1; с. Ковалівка – 4; с. Варовичі – 1; с. Зайців -1; с. Саливінки -1);

у Вишгородському р-ні - 21 (с. Нові Петрівці-3, с. Старі Петрівці – 2, с. Тарасівщина – 1; смт. Димер – 2; с. Демидів -1; с. В. Дубечня -1, с. Казаровичі -1, с. Катюжанка – 2; с. Новосілки-4, с. Лютіж – 1; с. Лебедівка – 1; с. Воропаїв​- 1, с. Синяк - 1);

в Іванківському районі - 5 (с. Тетерівське -1; с. Дитятки– 1;с. Блідча – 1; с. Мусійки – 1; с. Рудня Тальська -1; с. Феневичі -1);

у Макарівському р-ні - 17(с. Мостище - 2; с. Березівка - 3; с. Лишня -1; с. Фасова -1; с. Гавронщина-1; с. Вільне -1: с. Бишів –4; с. Почепин -1; с. Мотижин – 2; с. Садки-Строївка -1);

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у Миронівському р-ні - 4 (с. Маслівка -2; с. Зеленьки-1; с. Карапиші -1);

у Кагарлицькому р-ні - 32(с. Слобода – 12; с. Зелений Яр – 5; с. Новосілки​- 4; с. Юшки – 6; с. Горохове – 2; с. Панікарча – 1, с. Липовець –1, с. Чкпняхів - 1)

у Переяслав-Хмельницькому р-ні - 7( с. Пристроми -1; с. Стовп’яги -1; с. Циблі -1; с. В. Каратуль-1; с. Ульянівка –2, с Дівички – 1);

у Поліському р-ні -2 ( 1 - с. Стещино, 1 – с. Максимовичі);

у Рокитнянському р-ні - 3( 1 –с. Запруди, 1- с. Троїцьке, 1- с. Ольшаниця);

у Ставищенському р-ні - 7(с. Гейсиха);

у Таращанському р-ні - 1(с.Лука)

у Згурівському р-ні -5 (с. Черевки -1, с. Стара Ржиця – 1; с. Мала Березанка -1; с. Жуківка -1, с. Велика Крупіль - 1 );

у Богуславському р-ні - 8 (3-с. Щербашинці, 1 – с. Дибинці, 3 - с. Івки, с. Михайлівка -1);

у Фастівському р-ні - 3 (с.Червоне, с. Велика Снітинка, с. Мала Снітинка);

у Сквирському р-ні - 2(с. Самгород).

У м. Біла Церква – 28, смт Баришівка – 2, м. Бровари – 37, м. Бориспіль ​- 40, смт Бородянка – 3, м. Буча – 38, м. Березань​- 1, м. Васильків – 23, смт Глеваха – 2, смт Володарка – 3, м. Вишгород​- 25, м. Ірпінь – 60, м. Макарів -2, м. Фастів – 21, м. Миронівка - 1, смт Ворзель – 8, смт Гостомель – 9, смт Коцюбинське – 30, смт Ставище – 1, м. Кагарлик – 34, м. Ржищів - 3, м. Переяслав​- 8, смт Рокитне – 7, м. Богуслав – 2, м. Яготин – 2, смт. Згурівка - ​3, смт Іванків – 2

З них на стаціонарному лікуванні – 207 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 1038 осіб.

Одужали 212 осіб, у тому числі 18 дітей. За час пандемії померли – 29 людей.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 3700 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 50 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 5893 контактними особами.

Як повідомлялось, станом на 19 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 876 випадків COVID-19. За добу - 260 нових випадків.