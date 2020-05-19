Спалах коронавірусу на Запоріжжі: у двох селах ввели карантин
Про це під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області доповів головний санітарний лікар області Роман Терехов.
"У Михайлівському районі виявлено 5 випадків захворювання. Після поминального обіду захворювання виявлено у чоловіка, жінки та ще у трьох їхніх гостей. На сьогодні перевіряються всі інші контактні особи та тривають протиепідемічні заходи. Карантинні обмеження запроваджуються на два тижні", - йдеться у повідомленні ОДА.
Вирішено посилити карантинні обмеження в населених пунктах с. Трудолюбимівка та с. Рівне Роздольської сільської територіальної громади Михайлівського району.
Окрім того, члени регіональної комісії вирішили посилити карантинні обмеження у м. Енергодар з метою недопущення можливих порушень у роботі Запорізької АЕС та запобігання ризику виникнення техногенних аварій, пов’язаних із поширенням серед персоналу гострої респіраторної хвороби СОVID-19.
За даними лабораторного центру МОЗ, в регіоні зареєстровано 382 хворих на коронавірус. За добу зафіксовано 4 нових випадки.