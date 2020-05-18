Зеленський призначив голів двох районів на Вінничині та Миколаївщині

Зеленський призначив голів двох районів на Вінничині та Миколаївщині

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив Богдана Урбанського головою Немирівської районної державної адміністрації на Вінниччині та Максима Кашубу - головою Миколаївської РДА на Миколаївщині.

Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави.

"Призначити Урбанського Богдана Петровича головою Немирівської районної державної адміністрації Вінницької області", - ідеться в розпорядженні №330/2020-рп.

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Крім того, розпорядженням №331/2020-рп Президент призначив Максима Кашубу головою Миколаївської РДА Миколаївської області.

Фото: Офіс Президента

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