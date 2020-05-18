Зеленський призначив голів двох районів на Вінничині та Миколаївщині
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив Богдана Урбанського головою Немирівської районної державної адміністрації на Вінниччині та Максима Кашубу - головою Миколаївської РДА на Миколаївщині.
Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави.
"Призначити Урбанського Богдана Петровича головою Немирівської районної державної адміністрації Вінницької області", - ідеться в розпорядженні №330/2020-рп.
Крім того, розпорядженням №331/2020-рп Президент призначив Максима Кашубу головою Миколаївської РДА Миколаївської області.
Фото: Офіс Президента