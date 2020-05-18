Одеській митниці призначили виконуючого обов’язки - замість відстороненого Грибанова

Замість відстороненого від посади на час здійснення дисциплінарного провадження начальника Одеської митниці ДФС Михайла Грибанова виконувачем обов'язків керівника митниці призначено Олега Погоріловського.

Про це повідомляє пресслужба Одеської митниці на своїй сторінці в Facebook.

"Одеська митниця Держмитслужби інформує, що відповідними наказами Держмитслужби стосовно Михайла Грибанова порушено дисциплінарне провадження, на час здійснення якого його відсторонено від виконання посадових обов’язків начальника Одеської митниці Держмитслужби", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "виконання обов’язків начальника Одеської митниці Держмитслужби покладено на Олега Погоріловського".

Як повідомлялося, 15 травня на засіданні колегії Державної митної служби за участю міністра фінансів Сергія Марченка та виконуючого обов’язки голови Держмитслужби Ігоря Муратова керівнику Одеської митниці було вручено попередження про наступне звільнення.

13 травня співробітники Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора затримали на хабарі керівника відділу одного з митних постів Одеської митниці. Правоохоронці також перевіряють на причетність до одержання неправомірної вигоди осіб керівного складу митниці.