На Київщині за добу виявили 27 нових випадків коронавірусу, загалом – 1224

У Київській області підтверджено 1224 випадки захворювання на коронавірус, з них у 103 дітей та 219 медичних працівників.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 18 травня 2020 року офіційно підтверджено 1224 випадки захворювання на коронавірус, з них у 103 дітей та 219 медичних працівників (дані за весь період)", - йдеться у повідомленні.

Лабораторно підтверджені випадки виявлено у таких районах (населених пунктах області):

– в Обухівському р-ні – 212 (м. Обухів -​ 95, смт Козин – 25, м. Українка -​ 36, с. Нещерів – 10, с. Таценки – 8, с. Романків -​ 5, с. Красне-1​ – 7, с. Деремезне – 2, с. Григорівка – 4, с. Красна Слобідка – 2, с. Германівка – 2, с. Матяшівка – 8, с. Перше Травня​ - 1, с. Халеп’я -1, с. Трипілля​ – 1, с. Жуківці – 3, с. Гусачівка – 1, с. Долина – 1);

– у Києво-Святошинському р-ні – 352 ( м. Вишневе – 165, с. С. Борщагівка – 39, с. Крюковщина – 25, м. Боярка – 21, с. П. Борщагівка – 28, с. Лісники – 5, с. Гатне - ​6, с. Святопетрівське – 15, с. Новосілки – 1, с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 6, с.Шпитьки – 1, с. Тарасівка -​ 9, с. Чайки – 3, с. Нове – 1, с. Кременище – 1, с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 2, с. Ходосівка – 1, с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2, с. Віта Поштова – 2, с. Мироцьке – 2, с. Хотів - 4, с. Чабани – 2);

10 – у Баришівському р-ні ( с. Недра - 1; с. Дернівка – 1; с. Лехнівка – 5; с. Лукаші – 1; с. Волошинівка – 2)

7 – у Білоцерківському р-н (с. М. Вільшанка - 1, Фурси - 2, м. Узин – 4);

45 – у Бориспільському р-ні (с. Гора – 6, с. Гнідин – 6, с. Вороньків – 3, с. Проліски – 6, с.Ревне – 1, с. Головурів – 1, с. Кийлів – 1, с. Петропавлівське – 1, с. Вишеньки – 6, с. Городище – 2, с. Дударків - 4, с. Лебедин – 1, с. Щасливе – 2, с. Глибоке – 5; с. Велика Олександрівка – 1);

52 – у Броварському р-ні (11 – с. Зазим’я, 2 - с. Княжичі, 2 – смт Калита, 6 – с. Требухів, 1 - с. Погреби, 14 – Велика Димерка, 1 – с. Гоголів, 3 – с. Красилівка, 2 – с. Бобрик, 5 - с. Мокрець; 2 – c. Заворичі, 2 - с. Шевченкове, с. Залісся - 1; с. Красилівка – 3);

9 – у Бородянському р-ні (смт. Немішаєво -2; с. Озірщина- 1, смт Клавдієво - 1; с. Загальці – 1; с. Здвижівка –2; с. Бабинці -1; с. Луб’янка –1);

33 – у Васильківському р-ні (с. Рославичі - 3; с. Іванковичі - 1; с. Погреби -2; с. Данилівка -3; с. М. Салтанівка –1; с.Здорівка - 5; с. Глеваха – 8; с. Безп’ятне -3; c. Кожухівка – 1; с. Ковалівка – 4; с. Варовичі – 1; с. Зайців -1);

21 – у Вишгородському р-ні (с. Нові Петрівці-3, с. Старі Петрівці – 2, с. Тарасівщина – 1; смт. Димер – 2; с. Демидів - 1; с. В. Дубечня - 1, с. Казаровичі -1, с. Катюжанка – 2; с. Новосілки - 4, с. Лютіж – 1; с. Лебедівка – 1; с. Воропаїв ​- 1, с. Синяк - 1);

5 – у Іванківському районі (с. Тетерівське - 1; с. Дитятки– 1; с. Блідча – 1; с. Мусійки – 1; с. Рудня Тальська - 1);

17 – у Макарівському р-ні (с. Мостище - 2; с. Березівка - 3; с. Лишня - 1; с. Фасова - 1; с. Гавронщина - 1; с. Вільне - 1: с. Бишів – 4; с. Почепин - 1; с. Мотижин – 2; с. Садки-Строївка - 1);

4 – у Миронівському р-ні (с. Маслівка - 2; с. Зеленьки - 1; с. Карапиші - 1);

32 – у Кагарлицькому р-ні (с. Слобода – 12; с. Зелений Яр – 5; с. Новосілки ​- 4; с. Юшки – 6; с. Горохове – 2; с. Панікарча – 1, с. Липовець –1, с. Черняхів - 1;

7 – у Переяслав-Хмельницькому р-ні ( с. Пристроми - 1; с. Стовп’яги - 1; с. Циблі - 1; с. В. Каратуль - 1; с. Ульянівка – 2, с. Дівички – 1);

2 – у Поліському р-ні ( 1 - с. Стещино, 1 – с. Максимовичі);

3 – у Рокитнянському р-ні (1 – с. Запруди, 1 - с. Троїцьке, 1 - с. Ольшаниця);

7 – у Ставищенському р-ні (с. Гейсиха);

1– у Таращанському р-ні (с.Лука);

5 – у Згурівському р-ні (с. Черевки - 1, с. Стара Ржиця – 1; с. Мала Березанка - 1; с. Жуківка - 1, с. Велика Крупіль - 1);

8 – у Богуславському р-ні (3 - с. Щербашинці, 1 – с. Дибинці, 3 - с. Івки, с. Михайлівка - 1);

3 – у Фастівському р-ні (с.Червоне, с. Велика Снітинка, с. Мала Снітинка);

2 - Сквирський р-н (с. Самгород);

У м. Біла Церква – 28, смт Баришівка – 2, м. Бровари – 37, м. Бориспіль - 39, смт Бородянка – 3, м. Буча – 38, м. Березань ​- 1, м. Васильків – 22, смт Глеваха – 2, смт Володарка – 3, м. Вишгород ​- 25, м. Ірпінь – 60, м. Макарів -2, м. Фастів – 21, м. Миронівка - 1, смт Ворзель – 5, смт Гостомель – 9, смт Коцюбинське – 29, смт Ставище – 1, м. Кагарлик – 34, м. Ржищів - 2, м. Переяслав ​- 8, смт Рокитне – 7, м. Богуслав – 2, м. Яготин – 2, смт. Згурівка - ​2, смт Іванків – 2.

З них на стаціонарному лікуванні – 206 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 1018 особи.

Одужало 212 людей, у тому числі 18 дітей. За час пандемії померло 29 людей.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 3650 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 28 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 5767 контактними особами.

Як повідомлялось, станом на 18 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 616 випадків COVID-19. За добу - 325 нових випадків.