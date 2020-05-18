У Вінниці опорна лікарня повністю заповнена хворими на COVID-19

Інфекційне відділення Вінницької міської клінічної лікарні №1, визначеної опорним закладом госпітальної бази з лікування COVID-19 першої хвилі, заповнене повністю, тому пацієнтів з коронавірусом почнуть відправляти до Калинівської ЦРЛ.

Про це повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський у відео на своїй сторінці Facebook.

«Можна констатувати, що міська клінічна лікарня №1 м. Вінниці заповнена повністю, а Вінницька центральна районна лікарня зараз заповнюється. Обласна дитяча інфекційна лікарня наразі має вільні потужності. Ми починаємо мабуть спрямовувати наших пацієнтів на COVID-19 на Калинівську центральну районну лікарню, яка дозволить нам зберегти необхідні резерви по кожному закладу з тих, які визначені першими», - розповів Скальський.

За його словами, станом на ранок 18 травня в області зареєстровано 733 підтверджених випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 51 - у дітей. На стаціонарному лікуванні наразі перебуває 104 пацієнти, на амбулаторному – 232 пацієнти. Заповненість ліжок госпітальної бази першої хвилі хворими на COVID-19 складає 30,7% від планової потужності.

Загалом в області станом на понеділок налічується 347 активних випадків захворювання, з них 25 у дітей, 69 у медпрацівників.

Стан 12 пацієнтів оцінюється як важкий. Наразі вони перебувають на кисневій підтримці та на апаратах СІПАП.

З початку епідемії в області померли від коронавірусу 11 осіб, одужали – 386.

В Україні станом на 9.00 18 квітня налічується 18616 хворих на COVID-19, за останню добу їхня кількість зросла на 325. Протягом минулої доби помер 21 пацієнт з коронавірусом, 160 людей одужали.