Росіянин намагався за хабар "провести" через кордон два автобуси з іноземцями

На Вінниччині військова прокуратура попередила незаконне проникнення на територію держави через пункт пропуску «Могилів-Подільський-Отач» двох автобусів з Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України.

«П’ятнадцятого травня військовою прокуратурою Вінницького гарнізону Центрального регіону України викрито громадянина, який має подвійне громадянство – республіки Молдова та Російської Федерації, лейтенанта в запасі ЗС РФ. Вказаний громадянин РФ у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Могилів-Подільський-Отач» намагався підкупити ст. лейтенанта ДПСУ, начальника відділення інспекторів прикордонної служби «Могилів-Подільський». Таким чином іноземець сподівався отримати дозвіл на безперешкодний пропуск двох пасажирських автобусів з іноземцями через державний кордон на територію України поза діючих обмежень карантину, що спрямовані на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, громадянина Російської Федерації викрито та затримано військовою прокуратурою Вінницького гарнізону безпосередньо під час передачі суми неправомірної вигоди розміром 50 тис. російських рублів українському офіцеру-прикордоннику, предмет злочину вилучено.

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16 травня за клопотанням військової прокуратури Вінницького гарнізону суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою. 18 травня обвинувальний акт у вчиненні іноземцем злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, скеровано до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим СУ ГУНП в Вінницькій області, за оперативного супроводження відділу внутрішньої безпеки Могилів-Подільського прикордонного загону Управління внутрішньої та власної безпеки «Південь».

Санкція ч.1 ст. 369 Кримінального кодексу України передбачає покарання затриманому росіянину у виді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

Фото: ДПСУ.