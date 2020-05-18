У Сумах відкрилася онлайн-виставка до роковин депортації кримськотатарського народу

18 травня у Сумському обласному краєзнавчому музеї відкрилася філателістична онлайн-виставка до річниці депортації кримськотатарського народу

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Виставка носить назву «Історія кримськотатарського народу мовою філателії України». Вона сформована на основі тих експонатів, які є у зібранні музею. Мова йде про добірку випусків пошти України: марковані аркуші, поштові конверти, спецпогашення, що присвячені боротьбі кримськотатарського народу, який має багатовікову історію, культуру, традиції за свої права і державність», - розповідає директор музею Владислав Терентьєв.

На виставці, зокрема, представлені поштові конверти із зображенням архітектурних пам’яток: Ханського палацу у Бахчисараї, якому понад 400 років, медресе Інджи-бек-Хатун, заснованої у 1332 року у місті Старий Крим, яка наразі вважається одним з найстаріших навчальних закладів в Україні, мечеті Джума-Джамі 1552-1564 рр. у м. Євпаторія та інших.

Фото: dancor.sumy.ua Також експонуються марковані аркуші серії «Народності України»: «Кримські татари – корінний народ Криму – України». Серію «Народності України» започаткували чотири поштові марки: «Дюрбе перших кримських ханів», «Майстер мідник», «Кримськотатарський воїн» та «Танок «Хайтарма».

«У 2017 році виповнилося 100 років з часу відкриття першого Курултаю – національного з’їзду, який розпочав свою роботу у листопаді 1917 року в Ханському палаці (м. Бахчисарай) і є важливою подією в історії кримськотатарського народу. Національний банк України на честь цієї події випустив пам’ятну монету «100-річчя першого Курултаю кримськотатарського народу», а пошта України - поштовий конверт з портретом Номана Челебіджіхана (1885-1918) – одного з організаторів першого Курултаю, першого голови уряду проголошеної у 1917 р. Кримської народної республіки, першого муфтія мусульман Криму, Литви, Польщі і Білорусі. Слова його вірша «Я присягнувся!» стали національним гімном кримських татар», - презентує експонати директор музею.

Декілька поштових конвертів України, випущених у 2000-2012 роках, присвячено діячам культури кримськотатарського народу – письменнику Ісмаїлу Гаспринському (1851-1914), поету і літературознавцю Ешрефу Шем’ї–заде (1908-1978), поету та історику Амді Гірайбай (1901-1930), співачці Сабріє Ереджеповій (1912-1977).

18 травня, в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.

Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку і тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня).

Фото: museum.sumy.ua