Синоптики розповіли, де у понеділок чекати дощів

В Україні у понеділок, 18 травня, очікується сильний вітер, короткочасні дощі прогнозують лише у північних, Харківській та Луганській областях.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«18 травня мінлива хмарність. Вдень у північних, Харківській та Луганській областях короткочасні дощі, окремі грози. Температура вдень становитиме 14-19°, у південній частині та на Закарпатті 18-23°; у Карпатах вдень 7-11° тепла», - йдеться в повідомленні.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім півдня та південного сходу, пориви 15-20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та Київській області 18 травня мінлива хмарність. В другій половині дня місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вдень у столиці 16-18°; по області - 14-19°.