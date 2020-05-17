Коронавірус на Сумщині: у лікарнях перебувають 69 осіб

У лікарнях Сумщини зайнятість визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 ліжок становить 4,8%.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник управління охорони здоров’я Сумської ОДА Дмитро Кравцов.

"Станом на 17 травня у закладах охорони здоров’я області з 375 ліжок, що визначені для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, зайняті – 18, що становить 4,8% від загальної кількості ліжко-місць. Загалом на лікуванні від коронавірусу в регіоні на сьогодні перебуває 69 людей", - зазначив Кравцов.

За інформацією Сумського обласного лабораторного центру, станом на 17 травня на Сумщині 162 офіційно підтверджених випадки захворювання на COVID-19: що на один більше, ніж було напередодні, з них 4 летальні (по два у Конотопському та Кролевецькому районах). Вилікувалося від недуги 89 осіб.

Наразі випадки захворювання на COVID-19 підтверджені у 9 з 18 районів Сумщини та в 6 із 7 міст обласного значення. Четверта частина тих, хто захворів – в обласному центрі, зокрема один інфікований тут додався за минулу добу.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні у Сумах підтверджено 42 випадки COVID-19, Кролевці – 23, Конотопі і Шостці – по 14, Ромнах – 7, Глухові – 5, Охтирці – 4, Білопіллі і Бурині – по 1. По районах ситуація така: у Конотопському районі виявлено 26 випадків інфікування, Сумському – 11, Кролевецькому - 8, Тростянецькому і Глухівському - по 2, Роменському і Недригайлівському - по 1.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 травня в Україні 18 291 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 514 летальних, 5116 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 433 нових випадки.