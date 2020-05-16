На Житомирщині попрощалися із загиблим на Донбасі військовим

На Житомирщині попрощалися із загиблим на Донбасі військовим

Фото
Укрінформ
У селі Райки Бердичівського району Житомирщини попрощалися із Дмитром Кузьменком, який загинув під Краматорськом.

Про це повідомив перший заступник голови Житомирської ОДА Володимир Федоренко у Facebook.

«У селі Райки Бердичівського району відбулося прощання з воїном-Героєм Дмитром Кузьменко, який служив у Силах спеціальних операцій. Щирі співчуття та низький уклін батькам, рідним та колегам-побратимам», - йдеться у повідомленні.

Сержант Дмитро Кузьменко разом із майором Андрієм Супріганом трагічно загинули 13 травня поблизу Краматорська.

Читайте також: Хомчак доручив розслідувати загибель двох військових під час навчань в зоні ООС

За інформацією штабу ООС, військові загинули під час планових занять у районі проведення операції Об’єднаних сил.

У соцмережах повідомляли, що майор Супріган та сержант Дмитро Кузьменко загинули під час навчань у зоні ООС, коли відпрацьовували десантування у воду. Головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак розпорядився всебічно розслідувати причини, які призвели до загибелі військовослужбовців.

Про Кузьменка відомо, що він був контрактником однієї із військових частин Бердичева.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-