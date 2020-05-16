На Житомирщині попрощалися із загиблим на Донбасі військовим

У селі Райки Бердичівського району Житомирщини попрощалися із Дмитром Кузьменком, який загинув під Краматорськом.

Про це повідомив перший заступник голови Житомирської ОДА Володимир Федоренко у Facebook.

«У селі Райки Бердичівського району відбулося прощання з воїном-Героєм Дмитром Кузьменко, який служив у Силах спеціальних операцій. Щирі співчуття та низький уклін батькам, рідним та колегам-побратимам», - йдеться у повідомленні.

Сержант Дмитро Кузьменко разом із майором Андрієм Супріганом трагічно загинули 13 травня поблизу Краматорська.

Читайте також: Хомчак доручив розслідувати загибель двох військових під час навчань в зоні ООС

За інформацією штабу ООС, військові загинули під час планових занять у районі проведення операції Об’єднаних сил.

У соцмережах повідомляли, що майор Супріган та сержант Дмитро Кузьменко загинули під час навчань у зоні ООС, коли відпрацьовували десантування у воду. Головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак розпорядився всебічно розслідувати причини, які призвели до загибелі військовослужбовців.

Про Кузьменка відомо, що він був контрактником однієї із військових частин Бердичева.