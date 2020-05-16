На Харківщині ремонтують Краснопавлівський ліцей

На Харківщині в рамках «Великого будівництва» ремонтують Краснопавлівський ліцей у Лозівському районі, роботи в якому ведуться вже три роки. Наразі вирішено питання пожежної безпеки, що не були враховані в початковому проєкті.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер у своєму Telegram.

«Велике будівництво» і в Краснопавлівці! У найближчий час проводитимуться внутрішні роботи (оздоблення холу першого поверху: заміна підлоги, штукатурка стін, заміна дверей, фарбування тощо) та облаштування деяких інженерних мереж. Наступний етап – облаштування покрівлі всіх будівель, зокрема й спортивної зали. Ремонтні роботи в ліцеї ведуться останні 3 роки. Водночас ряд моментів, зокрема заходи щодо пожежної безпеки в будівлі закладу освіти, проєктно-кошторисною документацією передбачено не було. Нами проведено відповідні корегування та цю прогалину усунуто», - повідомив Кучер.

За його словами, ремонтні роботи на об’єкті цього року вдасться завершити завдяки фінансуванню за програмою «Велике будівництво». Заклад має бути готовий до 1 вересня.

Як повідомляє пресслужба Харківської ОДА, наразі готовність об’єкту становить близько 80%.

Як повідомляв Укрінформ, на Харківщині планують до кінця року закінчити роботи у п’яти школах (Зміївський ліцей №1, Краснопавлівська ЗОШ, Олексіївський НВК, Наталинська ЗОШ, Пархомівська ЗОШ). Також планується здача п’яти дитсадків (у містах Люботин і Південне, у сел. Пісочин, у смт Мала Данилівка та Близнюки).

Фізкультурно-оздоровчі комплекси, крім Краснокутського, цього року добудовують у м. Ізюмі (ФОК із басейном), у м. Дергачах та у смт Новопокровці, а у м. Вовчанську з’явиться спортивний майданчик із синтетичним покриттям.

Президент Володимир Зеленський анонсував проєкт «Велике будівництво», який почався 1 березня. Очікується, що буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд гривень. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: kharkivoda.gov.ua