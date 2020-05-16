Працівник Суспільного помер від ускладнень після COVID-19

У Рівному від ускладнень коронавірусної інфекції помер 59-річний інженер телебачення, працівник Суспільного Микола Теремок.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє UA:Рівне.

"Від ускладнення, спричиненого COVID-19, помер наш колега, інженер телебачення Микола Теремок. Йому було 59 років, понад чверть століття він забезпечував ефір для всієї області", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що Теремок пробув у міській лікарні тиждень, його стан не був важким, і колеги мали надію на його одужання. Але вчора ввечері інженера перевели в реанімацію, де він і помер.

Колектив Суспільного висловлює співчуття родині й близьким.

Щодо загальної ситуації на рівненській філії Суспільного інформують про шість підтверджених випадків інфікування коронавірусом. Хворі перебувають на самоізоляції. Будівлю після першого підтвердженого випадку повністю продезінфікували. Цей і щонайменше наступний тиждень усі співробітники працюють дистанційно. З понеділка планується масове тестування працівників на наявність COVID-інфекції.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 858 випадків COVID-19. За добу — 528 нових. Одужали 4906 пацієнтів, 497 випадків закінчилися летально.