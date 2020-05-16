Медики США високо оцінили роботу луганських колег під час телемосту
Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.
«Луганщина своєчасно впровадила запобіжні заходи, лікарі спрацювали на високому рівні. Це дозволило запобігти значному розповсюдженню коронавірусу», – акцентували професор медицини Бостонського університету Джеральд Kеуш та доктор медицини Девідсон Хемер.
Звертаючись до учасників, голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, зокрема, зауважив:
«На щастя, на Луганщині сьогодні епідситуація по коронавірусу контрольована. Вже понад тиждень у нас люди тільки одужують. Завдяки тому, що міграція населення на початку пандемії була, в основному, внутрішня, а карантинні заходи дуже жорсткими, ми уникли масового зараження. Однак розуміємо, що нас може очікувати друга хвиля хвороби. Тому спілкування з фахівцями, які мають досвід в умовах масштабного інфікування, для нас є важливим».
Як повідомив колегам заступник директора ДУ «Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України» Володимир Жданов, за весь час в області на COVID-19 захворіло 42 особи, що значно менше, ніж в інших областях України та багатьох країнах. З них 17 вже повністю одужали. Жодна людина не загинула.
У спілкуванні взяли участь директори опорних лікарень, визначених медичними базами для лікування хворих на коронавірус, лікарі-інфекціоністи, представники та експерти Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.
Станом на 15 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 330 випадків COVID-19, з них на Вінниччині - 674. За добу зареєстровано 483 нових випадки.