Медики США високо оцінили роботу луганських колег під час телемосту

Вдалу роботу обласної влади та медичних закладів Луганщини визнали на міжнародному рівні під час телемосту з відомими лікарями-епідеміологами зі Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

«Луганщина своєчасно впровадила запобіжні заходи, лікарі спрацювали на високому рівні. Це дозволило запобігти значному розповсюдженню коронавірусу», – акцентували професор медицини Бостонського університету Джеральд Kеуш та доктор медицини Девідсон Хемер.

Звертаючись до учасників, голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, зокрема, зауважив:

«На щастя, на Луганщині сьогодні епідситуація по коронавірусу контрольована. Вже понад тиждень у нас люди тільки одужують. Завдяки тому, що міграція населення на початку пандемії була, в основному, внутрішня, а карантинні заходи дуже жорсткими, ми уникли масового зараження. Однак розуміємо, що нас може очікувати друга хвиля хвороби. Тому спілкування з фахівцями, які мають досвід в умовах масштабного інфікування, для нас є важливим».

Як повідомив колегам заступник директора ДУ «Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України» Володимир Жданов, за весь час в області на COVID-19 захворіло 42 особи, що значно менше, ніж в інших областях України та багатьох країнах. З них 17 вже повністю одужали. Жодна людина не загинула.

У спілкуванні взяли участь директори опорних лікарень, визначених медичними базами для лікування хворих на коронавірус, лікарі-інфекціоністи, представники та експерти Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

Станом на 15 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 330 випадків COVID-19, з них на Вінниччині - 674. За добу зареєстровано 483 нових випадки.

