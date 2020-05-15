Суд залишив у СІЗО сімох учасників бунту в одеській колонії

Про це повідомляє пресслужба суду.

"Колегія суддів Малиновського райсуду Одеси під головуванням Сергія Черевка розглянула клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу семи підсудним у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб - до 13 липня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Наступне судове засідання призначено на 10 червня о 13 год. 20 хв.

У суді нагадали, що підсудні є учасниками заворушень у «Південній виправній колонії № 51», які сталися у травні 2019 року.

Як встановило слідство, група засуджених, яких належало перевести 27 травня 2019 року до інших виправних установ, спровокували конфліктну ситуацію. Стався напад на адміністрацію, а також відбулися масові заворушення на території колонії, що призвели до блокування роботи установи й спричинили матеріальну шкоду державі загальним обсягом понад 1 мільйон гривень.

Сімох учасників заворушень підозрюють у дезорганізації роботи ДУ «Південна виправна колонія № 51» (ст. 392 Кримінального кодексу України) і в активній участі у масових заворушеннях, внаслідок яких заподіяно тілесні ушкодження 19 потерпілим (ч. 2 ст. 294 Кримінального кодексу України)

За словами регіонального представника омбудсмена Олександра Остапенка, під час вжиття заходів до нормалізації ситуації в колонії №51 правоохоронці не застосовували силу. "Ув'язнених вдалося заспокоїти шляхом переговорів", - уточнив Остапенко.