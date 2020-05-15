На Луганщині запускають підстанцію "Кремінська", яка дозволить від’єднатись від енергосистеми РФ

Обладнання підстанції 500 кВ «Кремінська» на Луганщині включено під навантаження.

Інформацію про це, з посиланням на Укренерго, оприлюднила пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

«Це фінальний етап будівництва, під час якого упродовж 72 годин відбувається комплексне випробування обладнання всіх класів напруги – від 500 до 0,4 кВ, у т.ч. автотрансформатора 500 кВ та лінійної частини об’єкту. Після успішного завершення випробувань під навантаженням підстанція може працювати у штатному режимі у складі ОЕС України», - йдеться в повідомленні.

Відтоді регіон отримає додаткові 500 МВт потужності. Це, перш за все, підвищить надійність енергозабезпечення споживачів півночі Луганщини, зніме обмеження для роботи промисловості на повну потужність (зокрема, Сєвєродонецького «Азота» та Лисичанського нафтопереробного заводу) та дасть можливості для розвитку регіону.

Кінцева вартість будівництва складе 1,281 млрд грн з ПДВ, що на 25,5% менше початкової – 1,719 млрд грн (розпорядження Кабінету міністрів від 04.07.2017 р. № 446-р).

Основною особливістю підстанції є унікальні для України комплектні розподільчі пристрої з елегазовою ізоляцією (КРПЕ) 500 кВ і 220 кВ (виробництво «Hyosung», Корея), що мають високу експлуатаційну надійність (перший капітальний ремонт після 25 років експлуатації).

У перспективі підстанція з її мережевою інфраструктурою є форпостом створення передумов у регіоні для безпечного відокремлення енергосистеми України від енергосистеми РФ після синхронізації ОЕС України з європейською мережею ENTSO-E.