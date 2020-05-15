Реконструкцію злітної смуги в Одеському аеропорту планують завершити в червні

Реконструкцію злітної смуги в Одеському аеропорту планують закінчити у червні, наразі готовність об'єкта становить 98%.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій у ході робочої поїздки в Одеську область у п'ятницю, повідомляє пресслужба МІУ.

“Саме для Одеси коронакриза має стати періодом нових можливостей, адже кількість туристів може зрости в рази. Для цього і потрібен сучасний аеропорт. Плануємо завершити реконструкцію злітної смуги на Одеському летовищі у червні цього року. Зараз готовність об’єкту складає 98%, триває встановлення світлосигнального обладнання”, - поінформував розповів міністр.

Реконструкція злітної смуги в Одеському аеропорту

Криклій зауважив, що урядом вже схвалено рішення, відповідно до якого на завершення робіт в Одеському аеропорту спрямовується ще 634 млн гривень.

Водночас він нагадав, що Мінінфраструктури "активно готується" до підготовки проєкту аеропорту “Мукачево” та модернізації летовища в Дніпрі.

Зазначається, що міністр інфраструктури разом з головою Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Юрієм Кісєльом, головою Державної служби безпеки на транспорті Олександром Погорілим та головою Одеської ОДА Максимом Куцим оглянули стан ремонтних робіт на Одеському летовищі.