На вихідні українцям прогнозують до +23° та короткочасні дощі

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«16 травня хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень без істотних опадів, лише у східних областях дощ», - йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме 4-9° тепла, вдень 13-18°; у південній частині вночі 8-13°, вдень 18-23°.

У наступні два дні, 17-18 травня, утримається мінлива хмарність. 17 травня вночі без опадів, вдень в Україні, крім сходу, невеликий дощ; 18 травня без опадів, лише у східних та північно-східних областях невеликий дощ.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с, вдень 18 травня у північній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°; у південній частині вночі 8-13°, вдень 16-21°.

Упродовж 19-20 травня погода в Україні суттєво не зміниться.

19 травня вночі без опадів, вдень у західних, північних та місцями центральних областях короткочасний дощ, гроза; 20 травня місцями невеликі короткочасні дощі.

Температура вночі 4-10°, вдень 12-18°, на Закарпатті до 21°; у південній частині вночі 8-13°, вдень 18-23°.

Також синоптики прогнозують 21-25 травня на більшій частині території України невеликі короткочасні дощі (переважно вдень). Температура вночі 1-7° тепла, вдень 10-16°; на півдні країни вночі 8-13°, вдень 15-20°.

У Києві та Київській області завтра, 16 травня, хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура вночі у столиці 6-8° тепла, вдень 15-17°; по області вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

Також мінлива хмарність збережеться у Києві й 17-18 травня. Синоптики обіцяють без опадів, лише вдень 17 травня невеликий дощ.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

19 травня вночі у Києві без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза; 20 травня місцями невеликі дощі. Температура вночі 4-9°, вдень 13-18°.