У Франківську перекинулася "швидка", госпіталізовані медик і жінка з дитиною

В Івано-Франківську карета швидкої допомоги потрапила у ДТП, госпіталізовані медик та жінка з дитиною.

Про це повідомляє Поліція Івано-Франківської області.

« 15 травня о 13 годині 20 хвилин на перехресті вулиць Коновальця-Сахарова сталася ДТП за участю швидкої медичної допомоги та автомобіля Volkswagen Touran. У результаті аварії один медик і хворі - мама і дитина, які знаходилися у «швидкій», доставлені до медзакладу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водій легковика і два медпрацівники не травмувалися.

На місці події працюють працівники Управління патрульної поліції, забезпечуючи безпеку дорожнього руху, а також слідчі Івано-Франківського відділу поліції, які встановлюють всі обставини події.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ.

Відомо, що 22-річний водій автомобіля Volkswagen Touran рухався в по вулиці Сахарова, а «швидка», з увімкненими проблисковими маячками і звуковими сигналами їхала вулицею Коновальця.

Фото: поліція Івано-Франківської області