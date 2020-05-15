У Покрові на Дніпропетровщині «з нуля» зводять дитсадок

У місті Покров, що на Дніпропетровщині, за програмою "Велике будівництво" «з нуля» зводять дитсадок, який відповідатиме сучасним стандартам.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

«За ініціативи Президента України втілюємо програму «Велике будівництво». У різних населених пунктах області будуємо та реконструюємо по 5 шкіл, дитсадків та стадіонів. Так, у Покрові зводимо «з нуля» садочок. Будівництво – за новітніми технологіями. Заклад відповідатиме сучасним стандартам дошкільної освіти. Він зможе прийняти 115 малюків. Впевнений, майбутнім вихованцям дитсадка буде комфортно, затишно і цікаво», – зазначив Бондаренко.

За інформацією ОДА, двоповерховий дитсадок будують у віддаленому мікрорайоні Покрова. Існуючий заклад не може вмістити всіх охочих. Тож на новий – усі сподівання місцевих. Каркас будівлі вже готовий. Фасад – утеплений та відштукатурений. Залишилося нанести фінішне оздоблення. Будівлю пофарбують у жовтий, коричневий та зелений кольори. Підрядники майже завершили монтувати вікна. Вже замовили великі вітражі – їх установлять на сходових маршах. Кожне скло – площею 50 кв м. На фініші – роботи на даху. Нині покрівлю утеплюють та проводять гідроізоляцію. Будівельники працюють і всередині. Прокладають інженерні мережі. Монтують внутрішні двері. Стіни обшивають гіпсокартоном.

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Як розповів директор підрядної організації Анатолій Новак, майбутній садок буде умовно поділений на дві частини. Він матиме стильний парадний вхід – і затишне внутрішнє подвір’я. Влітку розпочнуть роботи з благоустрою. Завершити будівництво планують до кінця 2010 року.

Як повідомлялося, проєкт «Велике будівництво» розпочався 1 березня. Очікується, що в його межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд гривень. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Зокрема в Дніпропетровській області за програмою Президента України “Велике будівництво” зведуть та реконструюють 15 об’єктів. На це витратять 800 млн грн. Ще 100 об'єктів інфраструктури регіону зведуть за обласним проєктом «Будівництво 100+».

Фото: adm.dp.gov.ua