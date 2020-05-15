У Покрові на Дніпропетровщині «з нуля» зводять дитсадок
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.
«За ініціативи Президента України втілюємо програму «Велике будівництво». У різних населених пунктах області будуємо та реконструюємо по 5 шкіл, дитсадків та стадіонів. Так, у Покрові зводимо «з нуля» садочок. Будівництво – за новітніми технологіями. Заклад відповідатиме сучасним стандартам дошкільної освіти. Він зможе прийняти 115 малюків. Впевнений, майбутнім вихованцям дитсадка буде комфортно, затишно і цікаво», – зазначив Бондаренко.
За інформацією ОДА, двоповерховий дитсадок будують у віддаленому мікрорайоні Покрова. Існуючий заклад не може вмістити всіх охочих. Тож на новий – усі сподівання місцевих. Каркас будівлі вже готовий. Фасад – утеплений та відштукатурений. Залишилося нанести фінішне оздоблення. Будівлю пофарбують у жовтий, коричневий та зелений кольори. Підрядники майже завершили монтувати вікна. Вже замовили великі вітражі – їх установлять на сходових маршах. Кожне скло – площею 50 кв м. На фініші – роботи на даху. Нині покрівлю утеплюють та проводять гідроізоляцію. Будівельники працюють і всередині. Прокладають інженерні мережі. Монтують внутрішні двері. Стіни обшивають гіпсокартоном.
Як розповів директор підрядної організації Анатолій Новак, майбутній садок буде умовно поділений на дві частини. Він матиме стильний парадний вхід – і затишне внутрішнє подвір’я. Влітку розпочнуть роботи з благоустрою. Завершити будівництво планують до кінця 2010 року.
Як повідомлялося, проєкт «Велике будівництво» розпочався 1 березня. Очікується, що в його межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд гривень. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.
Зокрема в Дніпропетровській області за програмою Президента України “Велике будівництво” зведуть та реконструюють 15 об’єктів. На це витратять 800 млн грн. Ще 100 об'єктів інфраструктури регіону зведуть за обласним проєктом «Будівництво 100+».
Фото: adm.dp.gov.ua