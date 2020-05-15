На Одещині цьогоріч відновлять удвічі більше доріг - Криклій

В Одеській області у 2020 році в рамках програми “Велике будівництво” буде відновлено рекордну кількість доріг – близько 133 км., що вдвічі більше, ніж було зроблено минулого року.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій у ході робочого візиту в Одеську область, повідомляє пресслужба міністерства.

“Цьогоріч у рамках “Великого будівництва” в Одеській області буде побудовано та відремонтовано вдвічі більше доріг, ніж у 2019-му. Це близько 133 км. Регіон отримав 2,7 млрд грн з держбюджету на реалізацію цієї програми”, - сказав Криклій.

За його словами, на ремонт доріг державного значення буде спрямовано майже 1,9 млрд грн, що у півтора раза більше, ніж минулого року. Ще 54 км автошляхів в області планується відновити за рахунок коштів, залучених під державні гарантії.

На оновлених дорогах будуть встановлені сучасні комплекси автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion («Зважування у русі»).

“Ми ремонтуємо не лише дороги. Один зі стратегічних об'єктів дорожньої інфраструктури Одеської області – міст через Хаджибейський лиман, розташований на автошляху М-05 “Київ-Одеса”. Його капремонт був розпочатий у 2008-му. У 2019-му реанімували цей проєкт. Сподіваюсь, що до кінця цього року будуть завершені роботи на правій стороні мосту і відновиться рух на трьох смугах”, - розповів урядовець.

У рамках робочого візиту міністр разом з головою Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Юрієм Кісєльом, головою Державної служби безпеки на транспорті Олександром Погорілим та головою Одеської ОДА Максимом Куцим оглянули стан будівництва Хаджибейського мосту на автошляху М-05 та обговорили план подальших дій з реалізації проєкту.