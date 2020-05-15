На Чернігівщині вирішили створити медичний центр дитячої гематології

На Чернігівщині вирішили створити медичний центр дитячої гематології

Укрінформ
На Чернігівщині розпочався процес створення медичного центру дитячої гематології.

Про це у Facebook повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.

"Чернігівська обласна державна адміністрація повністю підтримує цю ініціативу. Саме тому сьогодні разом з депутатом облради Dmitriy Blaush зустрілися із профільними фахівцями та лікарями, щоб спільно визначити як найкраще реалізувати цей проєкт. Обговорили два варіанти створення дитячого онкогематологічного центру: 1- на базі обласної дитячої лікарні та 2 - на базі онкоцентру", - повідомив Прокопенко.

За підсумками проведеної наради, зазначив він, вирішено створити центр дитячої гематології на базі Чернігівського центру сучасної онкології, оскільки там є і досвід лікування онкогематологічних захворювань, і кваліфіковані кадри, і технічне забезпечення. Допомогу там отримують не тільки дорослі, а й діти старшого віку.

Ще одна перевага такого варіанту - це перспектива створення на базі закладу Центру з пересадки кісткового мозку (в Україні їх лише декілька). Відповідний проєкт планується реалізувати за кошти ДФРР, документи передані на розгляд регіональної комісії, наголосив голова ОДА.

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Що стосується обласної дитячої лікарні, то там є 13 гематологічних ліжок і допомога онкохворим дітям надається. Однак, за його словами, для створення цілого центру на своїй базі заклад не готовий.

Прокопенко додав, що на сьогодні в області проживає 75 дітей, хворих на онкогематологічні захворювання. Створення медцентру дитячої гематології, а в перспективі й Центру з пересадки кісткового мозку, забезпечить якісне лікування онкогематологічних хворих як із Чернігівщини, так і з інших регіонів України.

Як повідомляло агентство, днями сесія обласної ради виділила 5 млн грн на обладнання для проведення високодозованої хіміотерапії в обласній дитячій лікарні. Прокопенко уточнив, що мова йде про апарат для визначення концентрації лікарського засобу "метотрексат" у сироватці крові.

Фото: facebook/Андрей Прокопенко

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