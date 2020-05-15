На Чернігівщині вирішили створити медичний центр дитячої гематології

На Чернігівщині розпочався процес створення медичного центру дитячої гематології.

Про це у Facebook повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.

"Чернігівська обласна державна адміністрація повністю підтримує цю ініціативу. Саме тому сьогодні разом з депутатом облради Dmitriy Blaush зустрілися із профільними фахівцями та лікарями, щоб спільно визначити як найкраще реалізувати цей проєкт. Обговорили два варіанти створення дитячого онкогематологічного центру: 1- на базі обласної дитячої лікарні та 2 - на базі онкоцентру", - повідомив Прокопенко.

За підсумками проведеної наради, зазначив він, вирішено створити центр дитячої гематології на базі Чернігівського центру сучасної онкології, оскільки там є і досвід лікування онкогематологічних захворювань, і кваліфіковані кадри, і технічне забезпечення. Допомогу там отримують не тільки дорослі, а й діти старшого віку.

Ще одна перевага такого варіанту - це перспектива створення на базі закладу Центру з пересадки кісткового мозку (в Україні їх лише декілька). Відповідний проєкт планується реалізувати за кошти ДФРР, документи передані на розгляд регіональної комісії, наголосив голова ОДА.

Що стосується обласної дитячої лікарні, то там є 13 гематологічних ліжок і допомога онкохворим дітям надається. Однак, за його словами, для створення цілого центру на своїй базі заклад не готовий.

Прокопенко додав, що на сьогодні в області проживає 75 дітей, хворих на онкогематологічні захворювання. Створення медцентру дитячої гематології, а в перспективі й Центру з пересадки кісткового мозку, забезпечить якісне лікування онкогематологічних хворих як із Чернігівщини, так і з інших регіонів України.

Як повідомляло агентство, днями сесія обласної ради виділила 5 млн грн на обладнання для проведення високодозованої хіміотерапії в обласній дитячій лікарні. Прокопенко уточнив, що мова йде про апарат для визначення концентрації лікарського засобу "метотрексат" у сироватці крові.

Фото: facebook/Андрей Прокопенко