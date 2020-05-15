На Херсонщині відремонтують вісім приймальних відділень лікарень

На Херсонщині до програми «Велике будівництво» включили нові об’єкти - приймальні відділення лікарень.

Про це у Faceboоk повідомляє Херсонська ОДА.

«До програми було включено нові об’єкти, а саме 8 приймальних відділень екстреної медичної допомоги в опорних лікарнях Херсонської області», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це приймальні відділення Херсонської обласної клінічної лікарні, двох херсонських міських клінічних лікарень - ім. С. Лучанського та Є. Карабелеша, Бериславської, Генічеської, Каховської, Скадовської центральних районних лікарень та центральної міської лікарні міста Нова Каховка.

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Нині розробляється проєктно-кошторисна документація. По трьох об’єктах уже отримано позитивні експертні висновки. Завершити роботи з проєктування по п’яти об’єктах планується до 5 червня 2020 року.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на початку березня на Херсонщині стартувало «Велике будівництво». У рамках реалізації цієї програми передбачено проведення ремонтних робіт або будівництво на наступних об’єктах: 6 шкіл (2 нові та 4 добудови); 6 дитячих садочків (4 нових та 2 добудови); 8 спортивних стадіонів (3 нові та 5 добудов); будівництво 127,5 км доріг.

Фото: facebook.com/khoda.gov.ua