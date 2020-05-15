На Вінниччині попрощалися із загиблим на Донбасі бійцем

Вінниччина у п’ятницю попрощалася із загиблим на Донбасі від кулі снайпера бійцем Олександром Карпикою. Героя поховали в рідному с. Буди Тростянецького району.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у Тростянецькій районній раді.

«Олександра Карпику привезли до рідного села сьогодні, додому його доправив командир підрозділу, в якому Сашко служив. Сьогодні ж його поховали. Незабаром закінчувався термін його контракту, але хлопець до цього часу не дожив. Його провели в останню путь родина, друзі, односельці та бойові побратими», - повідомили у Тростянецькій районній раді.

24-річний боєць Олександр Карпика загинув увечері 13 травня від кулі снайпера, через вогнепальне кульове наскрізне проникаюче поранення. Це сталося поблизу Катеринівки (Золотівська міська рада) на Донеччині. Через велику крововтрату медикам не вдалося врятувати йому життя.

Карпика служив у 30-й бригаді Новоград-Волинської військової частини, в армії - чотири роки. Удома на нього чекали матір, два брати і сестра.

У ході проведення антитерористичної операції та під час здійснення заходів об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях загинув 161 вінничанин, померли від ран і хвороб 73 учасники бойових дій.