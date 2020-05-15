На Вінниччині у ландшафтному заказнику незаконно вирізали понад 120 дерев

На Вінниччині у ландшафтному заказнику місцевого значення «Берізки» незаконно вирізали понад 120 дерев. Державі завдано збитків на майже 770 тис. грн.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Державна екологічна інспекція у Вінницькій області.

«Спеціалістами відділу державного екологічного нагляду (контролю) природно-заповідного фонду, лісів та рослинного світу, на підставі звернення громадської організації, було проведено позаплановий захід державного нагляду (контролю) щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства на території Четвертинівської сільської ради Тростянецького району Вінницької області. Під час проведення зазначеного заходу, було виявлено незаконне видалення 121 дерева різних порід та діаметрів у межах ландшафтного заказника місцевого значення «Берізки», охорону якого покладено на Четвертинівську сільську раду Тростянецького району Вінницької області», - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що вирубування дерев у заказнику відбулось за відсутності ліміту та дозволу на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, які передбачені ст. 9-1 Закону України «Про природно-заповідний фонд України». Спеціалістами відділу державного екологічного нагляду (контролю) природно-заповідного фонду, лісів та рослинного світу було обраховано шкоду, завдану незаконною рубкою дерев, яка становить 769, 5 тис. грн. На винну особу було складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 91 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який направлено на розгляд до Тростянецького районного суду. Крім того, за даним фактом Інспекцією було направлено матеріали до Тростянецького відділення поліції для вирішення питання щодо відкриття кримінального провадження.

Ландшафтний заказник місцевого значення «Берізки» загальною площею 22,4 га був створений рішенням 27 сесії Вінницької обласної ради 5 скликання № 903 від 10 грудня 2009 року, з метою збереження в долині річки Південний Буг березового гаю із зростанням на ній переважної більшості берези бородавчатої та окремих видів віковічних дерев. В трав'яному покриві ділянки зростає значна кількість лікарських рослин - таких, як пижмо звичайне, звіробій звичайний, деревій звичайний, живокіст лікарський тощо.