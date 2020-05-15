На Сумщині спостерігається позитивна динаміка зменшення кількості випадків COVID-19

Впродовж нинішнього тижня на Сумщині спостерігається позитивна динаміка зменшення кількості випадків захворювання на COVID-19.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаражський.

«Станом на 15 травня на Сумщині 158 офіційно підтверджених випадків захворювання на COVID-19 – стільки ж, скільки було напередодні, з них - 4 летальні (по два у Конотопському та Кролевецькому районах). З початку нинішнього тижня це вже третя доба, коли в регіоні не збільшується число хворих. Зате вилікувалося за цей час 11 людей, в тому числі троє за останню добу, а загалом число людей, які одужали, на сьогодні складає 85 осіб», - поінформував Збаражський.

За його словами, станом на 15 травня випадки захворювання на COVID-19 підтверджені у 9 з 18 районів Сумщини та в 6 із 7 міст обласного значення.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні у Сумах підтверджено 39 випадків COVID-19, Кролевці – 23, Конотопі і Шостці – по 14, Ромнах – 6, Глухові – 5, Охтирці – 4, Білопіллі і Бурині – по 1. По районах ситуація така: у Конотопському районі виявлено 26 випадків інфікування, Сумському – 11, Кролевецькому - 8, Тростянецькому і Глухівському - по 2, Роменському і Недригайлівському - по 1.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 15 травня в Україні 17 330 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 476 летальних, 4473 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 483 нові випадки.

Фото: cukr.city