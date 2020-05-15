Перший із п’яти запланованих на Донеччині стадіонів відкрили у Краматорську

Перший із п’яти запланованих на Донеччині стадіонів відкрили у Краматорську

Велике будівництво
Укрінформ
У Краматорську відкрили перший з п’яти стадіонів у рамках національної програми «Велике будівництво», загальна вартість проєкту - 18 млн 722,3 тис. грн.

Про це повідомляє Донецька ОДА.

«У місті Краматорськ відбулося відкриття нового футбольного стадіону, що розташований у парку культури та відпочинку «Сад Бернацького». Спортивний об’єкт став першим із п’яти в Донецькій області, що заплановано звести протягом 2020 року в рамках програми «Велике будівництво», започаткованої Президентом України Володимиром Зеленським», - ідеться у повідомленні.

У Краматорську відкрили стадіон / Фото: dn.gov.ua

Зазначено, що фінансування робіт, які тривали з серпня 2019 року року, здійснювалося коштами державного бюджету, з яких 50% – субвенція на соціально-економічний розвиток Краматорська. Загальна вартість проєкту становить 18 млн 722,3 тис. грн.

Новий стадіон являє собою манеж із металевим каркасом, на який натягнутий тент з полівінілхлориду. Всередині – футбольне поле зі штучним покриттям розміром 60х40 метрів з освітленням, що дозволить цілорічно проводити тренувальний та змагальний процес.

В ОДА підкреслили, що це поле відповідає стандартам Української асоціації футболу стосовно футбольних турнірів будь-якого рівня для дітей до 12 років.

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Як повідомлялося, загалом у рамках програми Президента України «Велике будівництво» на території Донецької області мають відкрити п’ять нових стадіонів у чотирьох містах. Так, у Селидовому та Слов’янську заплановано реконструкцію стадіону «Шахтар» та стадіону імені Юрія Скиданова відповідно, а у Волновасі зведуть спортивну споруду «з нуля». Для реалізації цих проєктів передбачено кошти державного та місцевих бюджетів, загальний обсяг фінансування на 2020 рік становить 132,5 млн грн.

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