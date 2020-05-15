За фактом обвалу кінотеатру на Закарпатті поліція порушила справу

У Закарпатській області поліція розслідує обставини загибелі чоловіка внаслідок обвалу будівлі.

Про це інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області.

«Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення вимог законодавства про охорону праці під час реконструкції будівлі кінотеатру у Виноградові», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 14 травня о 16.45 правоохоронці отримали повідомлення від диспетчера ДСНС про те, що у Виноградові стався обвал будівлі кінотеатру.

На місце відразу вирушили наряди сектора реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та працівники Управління поліції охорони.

Поліцейські встановили, що в недіючому кінотеатрі проводилися ремонтні роботи, і з причин, які зараз встановлює слідство, обвалилися одна зі стін і дах.

Уточнюється, що від отриманих травм один із робітників будівельного підприємства, 62-річний місцевий мешканець, помер, а інший - 37-річний житель Бердянська Запорізької області, - з численними травмами госпіталізований до районної лікарні.

Слідчі Виноградівського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 271 ККУ (Порушення вимог законодавства про охорону праці). Слідство триває.