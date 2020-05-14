В Одесі вийшли на акцію родичі моряків, які оголосили голодування у в’язницях Лівії

Родичі моряків суден "Ruta" та "Captain Khayyam", які знаходяться у лівійських в'язницях та оголосили голодування, влаштували акцію в Міському саду Одеси. Вони просили про допомогу в поверненні рідних до України.

Про це повідомляє Суспільне.

"Близько 50 людей принесли з собою плакати, на яких були фотографії та прізвища моряків. Тетяна Уманець разом із доньками прийшла на акцію, аби їм допомогли звільнити батька - капітана судна Ruta Миколу Шокуна", - йдеться в повідомленні.

За словами Уманець, у в'язниці знаходяться 14 моряків танкера "Ruta", 10 з них - оголосили голодування. Четверо хворі на гепатит та язву, через це, голодувати не можуть. Її батько, капітан Шовкун, якому через два місяці буде 72 роки, разом з усіма почав голодування.

"Ми всі, сім’ями, дійшли до такого стану, що ми просимо всіх, за можливості, допомогти нам, посприяти поверненню людей додому", - пояснила Уманець.

Онуки капітана Шокуна - Катерина та Надія кажуть, що "були в посольстві, в МЗС документи у нас беруть, а у відповідь ми нічого не отримуємо".

За словами голови наглядової ради благодійного фонду "Асоль" Світлани Фабрикант, екіпаж теплоходу "Ruta" затримали за звинуваченням у контрабанді палива, незважаючи на те, що за вантаж має відповідати замовник чи компанія, яка його доставляє.

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Другий екіпаж - танкера "Captain Khayyam" - знаходиться у лівійській в'язниці вже 4 роки та 3 місяці, серед них чотири українці, розповіла мати матроса Юлія. Каже, двоє з хлопців хворі на гепатит.

"Медичного обслуговування ніякого. Зараз у зв’язку з пандемією коронавірусу була амністія в Лівії. Ходили розмови, що наших хлопців з "Капітана Хаям" внесли до списків амністованих, але чомусь вони там не опинились. Філіпінців забирають, тунісців, турків, забирають, а наші хлопці сидять, ніякого зв'язку немає і невідомо що там з ними", - каже мати матроса.

Як повідомляв Укрінформ, танкер "Ruta" лівійці захопили ще 28 квітня 2017 року. Екіпаж був заарештований за підозрою в контрабанді нафтопродуктів. Чотирнадцять моряків потрапили в тюрму.

Роком раніше у Лівії був затриманий танкер "Captain Khayyam", екіпаж якого також заарештували, звинувачення ті самі - контрабанда нафтопродуктів. Серед екіпажу танкера було четверо українців.