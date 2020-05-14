Через обвал колишнього кінотеатру на Закарпатті загинув будівельник, пошуки завершили

Внаслідок обвалу кінотеатру у Виноградові Закарпатської області один робітник будівельної бригади загинув, ще один зазнав травм та госпіталізований до місцевої лікарні. Пошукові роботи завершено.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила речниця Управління ДСНС в Закарпатській області Наталя Батир.

“Внаслідок обвалу непрацюючого кінотеатру у Виноградові одна людина загинула, одна зазнала травм та госпіталізована до місцевої лікарні, чоловік у свідомості”, - сказала Батир.

За її словами, обвал стіни стався під час демонтажу. Це трапилося близько 16.30. На території працювало 10 робітників будівельної компанії. Постраждали двоє людей із бригади, інші восьмеро працювали на другій локації.

"Окрім будівельників, інших постраждалих на події немає. Відтак, наразі рятувальники продовжують розбирати завали, але пошукові роботи завершено," - зазначила Батир.

На місці також працює поліція. Правоохороннці, зокрема, розслідуюватимуть причини обвалу.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на ДСНС України, під час проведення демонтажних робіт будівлі колишнього кінотеатру "Промінь" у місті Виноградів на вул. Шевченка, стався обвал стіни. Станом на 17:00 з під завалами було вилучено чоловіка, якого каретою швидкої госпіталізовано до лікувального закладу.