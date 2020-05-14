На Закарпатті обвалився колишній кінотеатр, під завалами можуть бути люди - ДСНС
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Укрінформ
У місті Виноградів Закарпатської області стався обвал будівлі колишнього кінотеатру, на місці працюють рятувальники.
Про це йдеться у повідомленні ДСНС України.
"14 травня о 16:37 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час проведення демонтажних робіт будівлі колишнього кінотеатру "Промінь" у місті Виноградів на вул. Шевченка стався обвал стіни. За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати люди", - йдеться у повідомленні.
На місці працюють рятувальники та техніка 6-ї державної пожежно-рятувальної частини.
Станом на 17:00 з-під завалів витягли чоловіка, якого каретою швидкої госпіталізовано до лікувального закладу.
Роботи тривають.
Фото: ДСНС