Після пікету підприємців міськрада Чернівців дозволила роботу непродовольчих ринків

У Чернівцях після пікету підприємців депутати міськради під час сесії прийняли рішення дозволити роботу непродовольчим ринкам та магазинам міста.

Про це повідомляють у пресслужбі Чернівецької міськради.

"З 15 травня на території міста Чернівці дозволена робота всіх ринків за умови дотримання вимог постанов Головного державного санітарного лікаря України №14 від 27.04.20 р. та №17 від 09.05.20 р. Таке рішення прийняла 14 травня Чернівецька міська рада, враховуючи ... численні звернення підприємців щодо відновлення роботи ринків, подання Головного державного санітарного лікаря Чернівецької області та зміни до Постанови Кабінету міністрів №211 від 11.03.20 р. щодо послаблення карантину", - йдеться у повідомленні.

Також там зазначили, що міський голова Чернівців Олексій Каспрук доручив відповідним службам поінформувати торговців та населення про відновлення на території міста роботи ринків, в тому числі КП МТК «Калинівський ринок», магазинів, закладів побутового обслуговування населення, а також відкритих (літніх) майданчиків просто неба, що належать закладам громадського харчування, за умови суворого дотримання підприємцями вимог Головного державного санітарного лікаря України щодо організації протиепідемічних заходів для такого виду діяльності.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 14 травня у Чернівцях близько сотні місцевих підприємців влаштували перед мерією пікет з вимогою відновити роботу непродовольчих магазинів та ринків.

Станом на ранок 14 травня в Україні підтверджено 16 847 випадків COVID-19, з них 422 протягом останньої доби. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 456 людей, 4 143 пацієнти одужали.

У Чернівецькій області зафіксували 2516 випадків інфікування COVID-19.