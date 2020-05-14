Приклад для інших: міністр відзначив громаду на Рівненщині

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов у ході робочої поїздки на Рівненщину відвідав село Біла Криниця, яке є центром новоутвореної ОТГ.

Про це повідомляє пресслужба Рівненської облдержадміністрації.

«Ця громада – взірець для інших. Це яскравий приклад ефективної та вдалої реалізації реформи децентралізації. Децентралізація працює не лише тому, що є реформа, але й тому, що є такі лідери. Ця громада має потужні можливості», - наголосив Чернишов.

Про зроблене в громаді та майбутні плани урядовцю розповіла голова сільради Тетяна Гончарук.

За її словами, гордістю села є Центр безпеки, поки єдиний на Рівненщині. Будівля, площею 190 квадратів, зведена за кошти сільради. Тут облаштовані навчальні та спальні кімнати для рятувальників, є зона харчування, відпочинку, дитячий клас. Є свій автомобіль та сучасне аварійно-рятувальне обладнання.

«Проєкт реалізували спільно із Головним управлінням ДСНС в Рівненській області в рамках багаторічної програми «Польська допомога». До складу Центру безпеки входить пожежно-рятувальна команда з 12 пожежників-добровольців та 4 водіїв. Під час втілення ініціативи рятувальники Білої Криниці пройшли навчання у Польщі», - зазначила Гончарук.

Чернишов у ході робочої поїздки на Рівненщину відвідав село Біла Криниця

Міністр також оглянув будинок культури, де є велика актова зала, тренажерний зал, кімнати для дозвілля та клас для підготовки дітей до школи. З минулого року в селі працює нова амбулаторія.

У планах громади – ремонт доріг та поліпшення транспортного сполучення.

Під час робочої поїздки на Рівненщину Олексій Чернишов спільно з головою ОДА Віталієм Ковалем ознайомиться з будівництвом об’єктів, які реалізуються у рамках програми «Велике будівництво» та за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, а також перевірить стан виконання завдань уряду, в тому числі щодо протидії поширенню респіраторної хвороби COVID-19.

Разом з головою Державного агентства автомобільних доріг України Олександром Кубраковим міністр огляне ремонт доріг державного та обласного значення, які входять до програми «Велике будівництво» в області.

Чернишов також перевірить стан будівництва закладів освітньої та соціальної інфраструктури населених пунктів та обласного центра Рівненщини.