На Чернігівщині стався спалах коронавірусу - 16 випадків за добу

На Чернігівщині за останню добу виявлено 16 випадків інфікування коронавірусом, з яких 9 - в обласному центрі.

Про це повідомив департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.

"У Чернігівській області лабораторно підтверджено захворювання на Covid-19 ще в 16 осіб. ПЛР-тест підтвердив інфікування 9 жителів міста Чернігів. З них 5 людей входять до списку контактних осіб", - ідеться у повідомленні.

По чотирьох випадках наразі проводиться епідрозслідування. Відомо, що одна інфікована жінка - медик мобільної бригади.

В усіх 9 чернігівців хвороба протікає безсимптомно, відтак люди знаходяться вдома на самоізоляції.

Ще 6 випадків зараження виявлено у жителів Бобровицького району, з них 5 - у контактних осіб, і вони теж лікуються вдома. Ще один хворий працював у місті Києві і нині госпіталізований до Козелецької ЦРЛ. У цій же лікарні коронавірус також підтверджено у жительки Козельця, яка перебуває в закладі на лікуванні.

На сьогодні в Чернігівській області зареєстровано 96 випадків інфікування COVID-19: 11 осіб госпіталізовано, 57 лікуються амбулаторно, 22 - одужали, 6 - померли.

Досі на Чернігівщині, у середньому, виявляли 2-3 випадки коронавірусу на добу. Кількість щоденних тестувань коливається від 100 до 140.

Як повідомлялося, станом на ранок 14 травня в Україні підтверджено 16 847 випадків COVID-19, з них 422 протягом останньої доби. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 456 людей, 4 143 пацієнти одужали.