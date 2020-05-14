У Миколаєві освітній процес відновлять лише після розпорядження Кабміну - міськрада

Освітній процес у місті Миколаєві буде відновлений лише після відповідного розпорядження Кабінету міністрів України, а не з 25 травня, як було повідомлено раніше.

Про це кореспонденту Укрінформу сказала керівник відділу інформаційного забезпечення міської ради Інга Савицька.

«Опублікована раніше на сайті міської ради інформація, де говориться про відкриття шкіл та дитячих садочків з 25 травня 2020 року, це суто процедурне питання і стосується воно лише виконання постанови КМУ, в якій йдеться про продовження карантину до 22 травня. Якщо Кабінет міністрів подовжує карантин на певний час, міська влада має прийняти відповідне рішення про подовження карантину на своїй території», - сказала Савицька.

Вона також наголосила, що відповідно до інформації начальника управління освіти Ганни Личко, у разі ухвалення урядом рішення щодо продовження карантину, строки відновлення освітнього процесу у Миколаєві будуть переглянуті.

Як уже повідомлялося, 25 травня в Миколаєві розпочнеться відновлення освітнього процесу в навчальних закладах міста. Про це йшлося у розпорядженні міського голови від 08.05.2020 № 102р.

З 12 березня в Україні, у тому числі і Миколаєві припинено начальний процес у зв’язку з карантином.