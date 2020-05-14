У Миколаєві освітній процес відновлять лише після розпорядження Кабміну - міськрада
Про це кореспонденту Укрінформу сказала керівник відділу інформаційного забезпечення міської ради Інга Савицька.
«Опублікована раніше на сайті міської ради інформація, де говориться про відкриття шкіл та дитячих садочків з 25 травня 2020 року, це суто процедурне питання і стосується воно лише виконання постанови КМУ, в якій йдеться про продовження карантину до 22 травня. Якщо Кабінет міністрів подовжує карантин на певний час, міська влада має прийняти відповідне рішення про подовження карантину на своїй території», - сказала Савицька.
Вона також наголосила, що відповідно до інформації начальника управління освіти Ганни Личко, у разі ухвалення урядом рішення щодо продовження карантину, строки відновлення освітнього процесу у Миколаєві будуть переглянуті.
Як уже повідомлялося, 25 травня в Миколаєві розпочнеться відновлення освітнього процесу в навчальних закладах міста. Про це йшлося у розпорядженні міського голови від 08.05.2020 № 102р.
З 12 березня в Україні, у тому числі і Миколаєві припинено начальний процес у зв’язку з карантином.