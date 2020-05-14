На Київщині вже підтвердили 1067 випадків коронавірусу

У Київській області підтверджено 1067 випадків захворювання на коронавірус, з них 93 - у дітей та 177 - у медичних працівників.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 14 травня 2020 року офіційно підтверджено 1067 випадків захворювання на коронавірус, з них у 93 дитини та 177 медичних працівників (дані за весь період)", - йдеться у повідомленні.

За останню добу виявлено 18 нових випадків. COVID-19.

Лабораторно підтверджені випадки виявлено у наступних районах та населених пунктах області:

- в Обухівському районі – 197 (м. Обухів -​ 90, смт Козин – 22, м. Українка -​ 29, с. Нещерів – 10, с. Таценки – 8, с. Романків -​ 5, с. Красне- 1​ – 7, с. Деремезне – 2, с. Григорівка – 4, с. Красна Слобідка – 2, с. Германівка – 2, с. Матяшівка – 8, с. Перше Травня​ - 1, с. Халеп’я -1, с. Трипілля​ – 1, с. Жуківці – 3, с. Гусачівка – 1, с. Долина – 1);

- у Києво-Святошинському р-ні – 328 ( м. Вишневе – 162, с. С. Борщагівка – 36, с. Крюковщина – 23, м. Боярка – 19, с. П. Борщагівка – 25, с. Лісники – 5, с. Гатне -​ 6, с. Святопетрівське – 12, с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 6, с. Тарасівка -​ 7, с. Чайки – 3, с. Нове – 1, с. Кременище – 1, с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 1, с. Ходосівка – 1, с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2, с. Віта Поштова – 1, с. Мироцьке – 2, с. Хотів - 1, с. Чабани – 1);

- у Баришівському р-ні - 7 ( с. Недра -1; с. Дернівка – 1; с. Лехнівка –5);

- у Білоцерківському р-ні - 7 (с. М. Вільшанка - 1, Фурси - 2, м. Узин – 4);

- у Бориспільському р-ні - 33 (с. Гора – 5, с. Гнідин – 2, с. Вороньків – 3, с. Проліски – 6, с. Головурів – 1, с. Кийлів – 1, с. Петропавлівське – 1, с. Вишеньки – 3, с. Городище – 1, с. Дударків - 3, с. Щасливе – 2, с. Глибоке – 5);

- у Броварському р-ні - 50 (10 – с. Зазим’я, 2 - с. Княжичі, 2 – смт Калита, 6– с. Требухів, 1 - с. Погреби, 14 – Велика Димерка, 1 – с. Гоголів, 3 – с. Красилівка, 2 – с. Бобрик, 5 - с. Мокрець); 2 – c. Заворичі, 1 - с. Шевченкове, 1 - с. Залісся).

- у Бородянському р-ні - 8 ( смт Немішаєво - 2; смт Клавдієво -1; с. Загальці – 1; с. Здвижівка – 2; с. Бабинці - 1; с. Луб'янка -1);

- у Васильківському р-ні - 26 (с. Рославичі - 3; с. Іванковичі - 1; с. Погреби - 2; с. Данилівка - 3; с. М. Салтанівка - 1; с. Здорівка - 3; с. Глеваха – 8; с. Безп’ятне - 3; c. Кожухівка – 1; с. Ковалівка – 1);

- у Вишгородському р-ні - 16 (с. Нові Петрівці - 3, с. Старі Петрівці – 2, с. Тарасівщина – 1; смт Димер – 2; с. Демидів - 1; с. В. Дубечня - 1, с. Козоровичі - 1, с. Катюжанка – 2; с. Новосілки - 1, с. Лютіж – 1; с. Лебедівка – 1);

- у Іванківському районі - 4 (с. Тетерівське - 1; с. Дитятки – 1; с. Блідча – 1; с. Мусійки – 1);

- у Макарівському р-ні - 12 (с. Мостище - 2; с. Березівка - 3; с. Лишня - 1; с. Фасова - 1; с. Гавронщина - 1; с. Вільне - 1: с. Бишів – 2; с. Почепин -1);

- у Миронівському р-ні - 3 (с. Маслівка - 2; с. Зеленьки - 1);

- у Кагарлицький р-ні - 31 (с. Слобода – 12; с. Зелений Яр – 5; с. Новосілки​ - 4; с. Юшки – 6; с. Горохове – 2; с. Панікарча – 1, с. Липовець –1)

- у Переяслав-Хмельницькому р-ні - 7 ( с. Пристроми - 1; с. Стовп’яги - 1; с. Циблі - 1; с. В. Каратуль - 1; с. Ульянівка – 2, с. Дівички – 1);

- у Поліському р-ні - 2 ( 1- с. Стещино, 1 – с. Максимовичі);

- у Рокитнянському р-ні - 3 (1 –с. Запруди, 1- с. Троїцьке, 1- с. Ольшаниця);

- у Ставищенському р-ні - 7 (с. Гейсиха);

- у Таращанському р-ні - 1 (с.Лука);

- у Згурівському р-ні - 2 (с. Черевки -1, с. Стара Ржиця – 1; с. Жуківка -1);

- у Богуславському р-ні - 6 (3 - с. Щербашинці, 1 – с. Дибинці, 2 - с. Івки);

– у Фастівському р-ні - 3 (с.Червоне, с. Велика Снітинка, с. Мала Снітинка);

- у Сквирському р-ні (с. Самгород);

У м. Біла Церква – 24, смт Баришівка - 1, м. Бровари – 34, м. Бориспіль​- 38, смт Бородянка – 3, м. Буча – 30, м. Березань​- 1, м. Васильків – 19, смт Глеваха – 2, смт Володарка – 3, м. Вишгород​- 17, м. Ірпінь – 35, м. Макарів -1, м. Фастів – 20, смт Ворзель – 4, смт Гостомель – 9, смт Коцюбинське – 12, смт Ставище – 1, м. Кагарлик – 34, м. Ржищів - 1, м. Переяслав ​- 7, смт Рокитне – 6, м. Богуслав – 2, м. Яготин – 2, смт Згурівка ​2, смт Іванків – 2.

На стаціонарному лікуванні у Київській області – 192 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 875 осіб.

Одужало 186 людей, у тому числі 17 дітей. За час пандемії померло 24 людини.

За період з 14 березня всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 3336 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 59 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 5345 контактними особами.

Як повідомлялось, станом на ранок 14 травня в Україні підтверджено 16 847 випадків COVID-19, з них 422 протягом останньої доби. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 456 людей, 4 143 пацієнти одужали.