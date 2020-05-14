На Миколаївщині зіткнулися два авто, загинули водії

На автодорозі Н-24 «Благовіщенське-Миколаїв» вранці зіткнулися два атомобілі, у результаті чого загинуло двоє людей, один травмований.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

«14 квітня о 7:45 до оперативно-координайційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Н-24 «Благовіщенське-Миколаїв» в межах Вознесенського району. Очевидці розповіли, що сталось зіткнення легкових автомобілів Volkswagen між селами Михайлівка та Білоусівка», - йдеться у повідомленні.

По прибуттю рятувальники 21 державної пожежно-рятувальної частини з`ясували, що конструктивними елементами транспортних засобів затиснуті тіла загиблих водіїв обох автівок та травмованого пасажира.

За допомогою аварійно-рятувального інструменту рятувальники провели роботи з деблокування людей. Постраждалого пасажира передали медикам, які транспортували чоловіка каретою швидкої допомоги в Новоодеську ЦРЛ.

Фото: ДСНС