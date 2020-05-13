У Харкові підприємці "Барабашово" пікетували поліцію області

Більше десяти підприємців ТЦ "Барабашово" взяли участь у пікеті біля ГУ Нацполіції в Харківській області на захист своїх прав.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми не дозволимо знести наші торговельні "точки", і просимо поліцію звернути увагу на події на території ринку", - наголосив один з учасників пікету, який назвався Олександром.

За його словами, учасники пікету передадуть звернення до керівництва поліції, але не пояснив, про що йдеться у зверненні.

Між тим, як зазначив прессекретарь ТЦ "Барабашово" Сергій Зайцев, учасники пікету - самозванці: "Свого часу вони підтримали міську владу в рішенні знести частину торговельних павільйонів через будівництво нової дороги. Але зараз вони звернулися до поліції через те, що у блоці торгових об'єктів, що підлягають демонтажу, виявилися і магазини, в яких вони вели свою діяльність".

Як повідомляв Укрінформ, 28 квітня під час проведення демонтажу двох торговельних павільйонів на території ТЦ "Барабашово" стався конфлікт за участі близько 70 громадян. Конфліктна ситуація була оперативно врегульована силами поліції.