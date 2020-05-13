На Київщині 11 посадовцям оголосили підозри за хабарі - СБУ

Служба безпеки України викрила на Київщині з початку року 35 фактів вчинення корупційних злочинів місцевими чиновниками, серед них державні службовці категорій «А» та «Б».

Про це у коментарі кореспондентові Укрінформу повідомили у пресслужбі Головного управління СБУ в Києві та Київській області.

«З початку 2020 року СБУ на Київщині викрила 35 фактів вчинення корупційних злочинів місцевими чиновниками. Серед викритих співробітниками Служби безпеки України зловмисників – високопосадовці та службовці різних сфер діяльності. Зокрема, за фактами вимагання та одержання неправомірної вигоди повідомлено про підозру 11 посадовцям. Двоє з них – державні службовці категорій «А» та «Б», - повідомили у пресслужбі.

У відомстві уточнили, що держслужбовець категорії «А» - один з керівників Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, який налагодив протиправний механізм отримання грошей від представників комерційних структур за формальне проведення планових та позапланових перевірок працівниками Державної екологічної інспекції столичного округу.

Держслужбовець категорії «Б» - начальник однієї з територіальних структур Головного управління Держгеокадастру Київщини, який спільно з державним кадастровим реєстратором вимагали та отримали від місцевого мешканця 10 тисяч доларів за оформлення дозвільної документації на передачу в оренду земельної ділянки зі ставком площею 1,2 га, який належить сільській громаді.

У корупційних правопорушеннях підозрюються також три співробітники Національної поліції, 3 особи публічного права, 3 посадовці з Державної міграційної служби, Державної кримінально-виконавчої служби та Головного управління Держгеокадастру у Київській області, яких викрито на вимаганні та одержанні хабарів з громадян України, повідомили у пресслужбі.

В СБУ поінформували про те, що вже оголошено про підозру 14 посадовим особам у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем. Це, зокрема, посадовці органів місцевого самоврядування і комунальних підприємств регіону, директори комерційних структур, працівники лісового господарства, які намагалися нажитися за рахунок державної власності.

Так, у напрямку протидії відчуженню земель комунальної власності викрито заступника Обухівського міського голови Київщини, причетного до протиправної схеми відчуження понад 1 гектару землі. За оцінками експертів оборудка завдала державі понад 4 мільйони гривень збитків. Наразі за погодження з прокуратурою Київської області чиновнику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

На майно усіх фігурантів провадження накладено арешт. Розпочато процедуру повернення незаконно вилученої земельної ділянки у власність територіальної громади міста.

Крім того, підозру оголошено й виконуючій обов’язки голови Української міської ради Обухівського району Київської області та її раднику, які створили механізм незаконного відчуження пів гектара землі в м. Українка, ринковою вартістю 2 мільйони гривень. Голосіївським районним судом м. Києва чиновниці обрано запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт, її радника оголошено в розшук.

Відповідатимуть перед законом і викриті на зловживаннях та службовому підробленні ексголова Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київщини та керівник комерційного підприємства, яке надає послуги технічного консультування у сферах інжинірингу, геології та геодезії, які у 2014-2015 роках, перебуваючи у змові, привласнили майже 300 тисяч гривень з місцевого бюджету під час виконання розробки технічної документації на землях комунальної власності.

А викритого СБУ військовослужбовця, який налагодив механізм викрадення з території військової частини паливно-мастильних матеріалів, суд визнав винним та призначив покарання – п’ять років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки.

Загалом у столичному регіоні за матеріалами Служби безпеки України розпочато 197 кримінальних проваджень, у яких повідомлено 96 підозр про вчинення кримінальних правопорушень. Вжитими СБУ заходами не допущено економічних збитків державі у розмірі понад 287 мільйонів гривень, повернуто до бюджету та державного сектору економіки більше ніж 6 мільйонів гривень, відновлено право державної та комунальної власності на суму близько 31 мільйон гривень.