У дитячому будинку "Надія" на Київщині нових випадків коронавірусу не виявили

У дитячому будинку "Надія", що в селі Мокрець Броварського району Київської області, закінчився карантин, нових випадків коронавірусу серед дітей та медперсоналу не виявлено.

Про це на брифінгу 13 травня повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент Укрінформу.

"Мокрець, дитячий будинок "Надія" - постійно знаходиться 48 людей, в тому числі 32 дитини. Захворіло 6 осіб, один вихованець та 5 працівників. Наразі хлопчик у лікарні без ознак захворювання. Завтра спливає термін самоізоляції решти хворих. Їм мають зробити повторне ПЛР-тестування. Карантин у дитячому будинку "Надія" закінчився 9 травня. Нових випадків захворювання на коронавірус серед дітей та медперсоналу за цей період не виявлено", - розповів Володін.

Також він повідомив, що у гуртожитку професійного ліцею в місті Українка, карантин буде знятий у вівторок, 19 травня, якщо не буде встановлено нових випадків захворювання.

"Зазим'я, приватний пансіонат для осіб похилого віку "Любов". Станом на сьогодні нових випадків захворювання не зареєстровано. У хворих, як мешканців так і персоналу, заплановано на завтра забір повторних контрольних зразків", - повідомив він.

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Щодо гуртожитку у Боярці, то там захворіла одна дитина. Наразі вона у лікарні, протестовано 10 мешканців, ознак респіраторного захворювання у мешканців немає.

"Петропавлівська Борщагівка, гуртожиток приватного вищого навчального закладу. Провели ПЛР-тестування 147 мешканцям, крайній 29 квітня. Виявили 14 хворих, 1 студент у лікарні, решта 12 та комендант гуртожитку на самоізоляції", - розповів Володін.

У Гостомелі, де в гуртожитку у квітні виявили одного хворого, нових випадків захворювання не зареєстровано.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 425 випадків COVID-19, одужали 3716 людей, летальних випадків – 439. За добу виявлено 402 нових випадки.

Фото: indelika.com