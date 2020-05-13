На Прикарпатті через карантин місцеві бюджети "просіли" на 140 мільйонів

На Прикарпатті місцеві бюджети за останні 4 місяці не отримали 140 млн грн, запланованих у дохідній частині.

Про це на брифінгу заявив голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У квітні місцеві бюджети усієї області не добрали 140 млн. грн. Це з врахуванням статистики за останні 4 місяці. Обласний бюджет не довиконав за цей період 11,5 млн грн», - повідомив Федорів.

За його словами, якщо у травні вдасться поступово відновити роботу підприємств, то обласний бюджет втратить щонайменше 10 млн грн, запланованих у дохідній частині. Відтак, додав голова обласної держадміністрації, на Прикарпатті суттєво доведеться зменшити фінансування обласних програм.

На думку Федоріва, щоб вирівняти показники бюджету, доведеться серйозно попрацювати після карантину, який уряд запровадив для зменшення захворювання на COVID-19, і це буде непросто. За його підрахунками, у випадку поступового послаблення карантинних заходів і за можливості відновлення роботи усіх галузей економіки бюджет 2020 року в Івано-Франківській області можливо буде виконати, але на його перевиконання сподівань поки немає.

Відомо, що бюджет Прикарпаття на 2020 рік передбачав власні надходження на рівні 1,2 млрд грн. Загальний фінансовий ресурс обласного бюджету був ухвалений на рівні майже 3 млрд гривень, із них 2,3 млрд грн – це кошти загального і 700 млн грн – спеціального фондів. На виконання заходів регіональних цільових програм в обласному бюджеті передбачали 394 млн грн.